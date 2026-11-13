L'Iran nel comitato per i diritti dell'Onu

Paradosso

Teheran finisce nel gruppo che si occupa di donne, terrorismo e disarmo

Ci sono paradossi che non hanno spiegazioni apparenti, in politica come in geopolitica. E d’accordo che le dinamiche che muovono lo scacchiere internazionale sono tanto complicate da apparire ai più incomprensibili, ma la recente nomina della Repubblica Islamica dell’Iran all’interno del Comitato per il programma e il coordinamento dell’Onu ratificata mercoledì dall’assemblea generale delle Nazioni Unite è un episodio che va oltre la semplice complessità.

Il perché è presto detto: il Comitato in questione si occupa nel dettaglio di definire le politiche Onu in materia di diritti delle donne, diritti umani, disarmo e prevenzione del terrorismo. E dunque è facile intuire il motivo dello scandalo che ha suscitato tale decisione in moltissimi osservatori: come può un regime totalitario - che reprime sistematicamente il dissenso interno, in cui le donne sono ben lontane da avere pari diritti e che da molti è accusato di essere contiguo a gruppi terroristici - far parte di un consesso che si occupa proprio di diritti, disarmo e terrorismo?

Certo, la responsabilità dell’Iran in questa nomina è relativo; è alla porta di chi ha avallato la scelta e di chi l’ha votata che bisognerebbe bussare.

E questa porta è quella di diversi Stati occidentali, le così dette«grandi democrazie». Per capire bene come sono andate le cose serve però fare un passo indietro. A nominare all’unanimità nella lista dei candidati Teheran l’8 aprile scorso sono stati i membri del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), composto da 54 nazioni, tredici delle quali sono occidentali, tra Paesi europei, Stati Uniti, Australia e Canada. Le quali, invitate dal presidente del gruppo a intervenire sulla decisione, hanno deciso di tacere. Con l’eccezione degli Usa, unici a prendere la parola e a dissociarsi dalla scelta. «Gli Stati Uniti - ha detto l’ambasciatore Dan Negrea, rappresentante americano al Palazzo di Vetro per il Consiglio economico e sociale - si dissociano dal consenso sulla nomina dell’Iran al Comitato per il Programma e il Coordinamento». «Il regime - ha aggiunto - minaccia i Paesi vicini e, per decenni, ha violato la capacità del popolo iraniano di esercitare i propri diritti umani fondamentali. Per questi e altri motivi, riteniamo che l’Iran non sia idoneo a far parte di un organismo che fornisce consulenza agli Stati membri su questioni di programma e di bilancio».

La nomina da parte del gruppo ECOSOC è stata - come accade di prassi - di fatto decisiva, poiché l’Assemblea generale dell’Onu di solito ratifica tali nomine senza votazione. Questa volta la votazione c’è stata, ma con l’esito che sappiamo. Per farsi un’idea più precisa dei dossier di cui si occupa il Consiglio in cui siede anche l’Iran, ecco alcuni esempi delle riunioni tenutesi nel maggio scorso: parità di genere e emancipazione delle donne, disarmo, diritti umani e prevenzione del terrorismo. Ciliegina sulla torta, l’ECOSOha ha pure eletto per acclamazione Cina, Cuba, Nicaragua, Arabia Saudita e Sudan nell’influente Comitato sulle ONG, che sovrintende al lavoro, all’accreditamento all’Onu di migliaia di gruppi per i diritti umani e della società civile (gli Usa anche in questo caso gli unici contrari). Dimostrando ancora una volta l’inquietante fascinazione che l’Occidente nei consessi internazionali nutre verso regimi che propugnano sistemi valoriali e politici opposti ai suoi e che in certi casi sono persino nemici sul campo di battaglia.

L’episodio non è ovviamente passato inosservato, né agli addetti ai lavori, né agli osservatori più attenti presenti sui social. Tra i primi a sollevare il caso c’è stata UN Watch, organizzazione non governativa indipendente con sede a Ginevra che monitora le Nazioni Unite,che aveva pubblicamente chiesto «a Canada, Francia, Spagna, Norvegia, Paesi Bassi, Australia, Regno Unito e altre democrazie» di spiegare «perché abbiano partecipato all’elezione di individui che violano ripetutamente i diritti umani in organi chiave dell’Onu». Tra le Nazioni chiamate in causa - tutte rimaste più o meno in silenzio - un caso a sé è rappresentato dal Canada. Il 20 aprile Ottawa si era giustificata sui social sostenendo che «l’Iran è stato candidato come membro del Gruppo Asia-Pacifico» e che «il Canada non ha appoggiato né votato per questa candidatura». In poco tempo, però, questa posizione è stata smentita da decine utenti e osservatori, tanto da costringere il Canada ad una marcia indietro piuttosto clamorosa. Nella votazione del 10 novembre, infatti, il governo di Ottawa ha votato contro la candidatura dell’Iran, con la ministra degli Esteri che ha dichiarato di opporsi «fermamente alla concessione di un seggio all’Iran», un regime che «soffoca il dissenso interno e alimenta l’instabilità in tutto il Medio Oriente». Una voce purtroppo isolata tra quelle delle grandi democrazie.