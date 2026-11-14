“Attacchi ibridi contro l’Italia. Possibile una regia islamista”

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L’analista Giovanni Giacalone: «I Fratelli Musulmani sono un rischio concreto. Bandirli in Europa è necessario, ma è solo il primo passo»

«La penetrazione della Fratellanza Musulmana in Europa è ormai così significativa che una loro messa al bando è improcrastinabile. E non è possibile escludere la loro presenza dietro gli ultimi attacchi asimmetrici di cui è stata oggetto l’Italia. Molti Paesi arabi lo hanno già fatto: noi cosa aspettiamo?». Giovanni Giacalone, analista ed esperto di estremismo islamico e terrorismo e membro dell’IDSF Institute, lancia un monito: agire ora prima che sia troppo tardi. In questa intervista ci spiega cosa è la Fratellanza, quali i metodi e gli scopi, e quali le possibili contromisure.

Dottor Giacalone, partiamo dal principio: chi sono i Fratelli Musulmani?

«Sono un movimento islamico transnazionale nato in Egitto a inizio del XX secolo e diffusosi rapidamente in tutto il mondo islamico e arabofono. La caratteristica principale è la loro estrema dinamicità, che gli ha permesso di sopravvivere in ogni condizione politica e sociale. E proprio grazie a questa adattabilità, unita ad una particolare capacità di dissimulazione, è molto difficile identificarne membri e leadership».

A cosa puntano?

«La Fratellanza ha sempre puntato a un’infiltrazione progressiva dal basso verso l’alto, partendo da quei settori della società dove c’è malcontento e dove lo Stato è assente. L’obiettivo finale è arrivare ai vertici politico-istituzionali dei vari Paesi. In Europa, nello specifico, sono attivi fin dagli anni ’90 con tutta una serie di organizzazioni “ombrello” e reti di associazioni contigue attraverso le quali stanno scalando le gerarchie di potere, dall’Irlanda al Mediterraneo. Sono stati molto abili ad infiltrare le nostre società anche perché c’è da dire che l’Europa non ha fatto assolutamente nulla, anzi gli ha aperto le porte, e loro sono stati efficaci nello sfruttare questa ampia apertura e inserirsi, egemonizzando le comunità musulmane e non solo quelle».

Per ottenere cosa? Qual è l’ideologia che li anima?

«I Fratelli Musulmani dividono il mondo in Islam e non Islam, questo è un elemento caratteristico della loro visione del mondo. È un’ideologia basata sul dualismo puro-impuro, e dunque di una “purificazione” della società in nome di Allah, dalla politica alla cultura, creando di fatto un separatismo tra ciò che è islamico e ciò che non lo è».

Come spiega il paradosso per cui diversi Paesi musulmani li hanno banditi mentre in occidente ciò non è successo?

«Perché nei paesi arabi li conoscono molto bene e sono ben consapevoli del pericolo che rappresentano. Qui, invece, per molto tempo sono stati presentati come Islam politico moderato e aperto ai meccanismi democratici: niente di più falso. Obama, per esempio, fu uno dei primi a sdoganare la Fratellanza come come unica alternativa “democratica” ai regimi mediorientali di quegli anni. Ma poi, di fatto, si è visto, sia in Turchia, sia in Egitto, come la fratellanza non avesse assolutamente nulla di democratico, a parte il voler sfruttare il processo elettorale per prendere il potere».

È possibile stabilire un collegamento tra i recenti attacchi ibridi subiti dall’Italia e una parte di questa rete?

«Ritengo plausibile che ci sia una regia, io la chiamerei più islamista che potrebbe coinvolgere sia l’ambito islamista sunnita che quello del regime iraniano. Proviamo a mettere insieme dei tasselli: a febbraio l’Ue dichiara le Guardie Rivoluzionarie come terroristiche; poi sempre l’Ue approva una risoluzione proprio sulla Fratellanza; in Francia l’intelligence ha scoperto che dietro i cyber attacchi di ottobre c’erano degli iraniani. Infine, gli attacchi ibridi e asimmetrici lanciati con l’obiettivo di generare paura, seminare il caos ed erodere il nemico dall’interno è una strategia perfettamente coerente con i metodi di chi è ben infiltrato nel tessuto europeo e di chi ne conosce bene i meccanismi. Dunque non lo escluderei affatto».

Quali le soluzioni?

«La messa al bando è ormai diventata fondamentale. In seconda battuta bisogna intervenire sui finanziamenti alle organizzazioni legate alla Fratellanza, per togliere linfa vitale. È chiaro, ci vuole tempo e bisognerà intraprendere molte altre iniziative, ma da qualche parte bisogna pur partire. E siamo già in ritardo».

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