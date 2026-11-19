Il caso

La «scienza ufficiale» critica con appelli e lettere accorate lo svolgimento delle audizioni e le competenze degli auditi. Ma a sollevare dubbi sulla pandemia sono scienziati di fama

Era nell’aria. Prima o poi sarebbe dovuto accadere, e alla fine è successo: la Commissione d’inchiesta sul Covid è finita sulla «lista nera» di quella parte dell’apparato medico-scientifico italiano a cui non piace che si metta no in discussione aspetti della gestione della pandemia. In questi giorni appelli accorati e critiche si stanno alternando sulle audizioni che si stanno svolgendo a Palazzo San Macuto. Prima la lettera inviata ai presidenti di Camera e Senato a firma di 250 scienziati (dal Nobel Parisi a Garattini, da Roberto Burioni a Antonino Cartabellotta), nella quale si attaccano le «modalità delle audizioni», in quanto solleverebbero «gravi questioni» relative «all’uso delle prove scientifiche», al «rispetto delle competenze degli esperti auditi» e, addirittura, «alla correttezza istituzionale».

Poi l’appello al Quirinale vergato da 17 scienziati (tra cui Matteo Bassetti, Giuseppe Remuzzi e Walter Ricciardi), «preoccupati» di quanto sta avvenendo «in alcune manifestazioni dei lavori della Commissione sul Covid». A dare la stura alle rimostranze di quella che, è bene ricordarlo, è solo una parte - più “rumorosa” ma non per questo maggioritaria - della comunità scientifica italiana, è stata la recente audizone di Giovanni Rezza; un’audizione in cui i commissari hanno legittimamente fatto domande sui alcuni dei punti più controversi della gestione pandemica, dai vaccini alla trasmissione del virus, fino alla famigerata «Tachipirina e vigile attesa» e alla vicenda della donazione gratuita - rifiutata - delle cure monoclonali americane.

La sessione è stata a tratti aspra, certo, ma fare domande è prerogativa dei commissari e rispondere e dovere degli auditi. La testimonianza di Rezza, però, è sembrata più un semplice innesco della protesta piuttosto che il vero motivo di fondo. La realtà suggerisce che a spingere all’attacco siano stati i dubbi e le verità che in questi anni sono venute a galla sul quel triste periodo della storia italiana. Verità e dubbi che peraltro sono venuti fuori dalle audizioni di scienziati e medici di chiara fama e competenza, almeno pari a quella di alcune «ex virostar» che oggi si strappano le vesti. Ed uno dei punti dirimenti è in effetti proprio questo: il «rispetto delle competenze».

Chi stabilisce queste competenze? Chi decide che le osservazioni di Giorgio Palù, virologo di fama internazionale e membro del Cts, sulla disastrosa gestione delle terapie domiciliari valgano meno di quelle di qualche altro virologo? Oppure che le critiche di Giovanni Frajese, medico e docente , sull’efficacia dei vaccini e sulla farmacovigilanza siano da tenere in minore considerazione rispetto a chi ne ha parlato, con successive grottesche retromarce, come panacea miracolosa? E chi, infine, decide che il racconto del virologo Guido Silvestri sulla inspiegabile decisione di rifiutare le monoclonali Usa sia meno attendibile di altri? Un metodo già visto durante la pandemia, spiegato bene dal commissario di FdI Lucio Malan: «Se la risposta consiste semplicemente nel ribadire le proprie cariche accademiche è normale che i componenti della Commissione non siano soddisfatti. La scienza ha superato da secoli la logica dello “Ipse dixit”, e cioè che una cosa è vera perché l’ha detta un personaggio autorevole». In attesa della seconda audizione di Giuseppe Conte, prevista per lunedì prossimo, che al momento sembra essere confermata.