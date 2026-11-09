Giuliacci impietoso: “Dieci giorni di pioggia e poi...”. Le previsioni meteo di novembre

perturbazioni in arrivo

L’Italia si prepara ad affrontare una fase caratterizzata da piogge frequenti e, in alcune aree, anche particolarmente intense. Le previsioni per la parte centrale di novembre delineano uno scenario perturbato, destinato a protrarsi indicativamente fino al 18 del mese, con il rischio di precipitazioni abbondanti soprattutto sulle regioni tirreniche e sul Nord-Est. A tracciare il quadro è il meteorologo Mario Giuliacci, in un aggiornamento pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci.

«Clima piovoso sull’Italia nei prossimi dieci giorni, all’incirca fino al 18 di novembre». Una situazione che, come sottolinea l’esperto, potrebbe sembrare del tutto normale considerando che novembre è statisticamente il mese più piovoso dell’anno. A preoccupare, tuttavia, sono le quantità di precipitazioni attese in alcune zone, che potrebbero favorire anche fenomeni estremi.

Due perturbazioni in rapida successione sull’Italia

All’origine del peggioramento ci sarebbe un profondo ciclone atlantico posizionato a nord-ovest della Spagna. Un sistema depressionario destinato a condizionare il tempo sulla nostra penisola, inviando verso l’Italia due perturbazioni in rapida successione.

La prima è attesa alla fine di lunedì, con effetti soprattutto nella giornata di martedì, quando le piogge interesseranno numerose regioni. Anche mercoledì sono previste precipitazioni residue, ma sarà soprattutto la seconda perturbazione a richiedere attenzione. «Giovedì arriva una seconda più intensa perturbazione», spiega Giuliacci, mostrando le mappe previsionali e indicando le aree contrassegnate dal colore rosso, che segnalano «pioggia piuttosto abbondante in 24 ore».

Il maltempo continuerà anche venerdì e, secondo lo scenario delineato dal meteorologo, la perturbazione potrebbe insistere sull’Italia almeno fino al 18 novembre. Il bilancio complessivo rischia quindi di essere significativo, con accumuli di pioggia particolarmente elevati sulle regioni tirreniche e sul Nord-Est. Sono proprio queste le aree da monitorare con maggiore attenzione per il possibile verificarsi di episodi di maltempo intenso.

Prima il rialzo termico, poi brusco calo delle temperature

Non ci saranno soltanto le precipitazioni a caratterizzare la parte centrale del mese. Le temperature, infatti, seguiranno un andamento piuttosto movimentato. Dopo una prima fase di rialzo, attesa intorno a martedì, i valori termici saliranno ulteriormente fino a raggiungere il picco tra il 13 e il 15 novembre.

Ma la parentesi più mite potrebbe durare poco. Giuliacci prevede infatti un successivo e brusco cambiamento: «Ci sarà un brusco crollo termico con sensazione di freddo soprattutto sulla regione settentrionale».

La seconda parte della fase perturbata potrebbe dunque accompagnarsi a un deciso abbassamento delle temperature, in particolare al Nord. Per l’Italia si prospetta così una metà di novembre all’insegna dell’instabilità, con piogge insistenti, possibili criticità legate agli accumuli e un ritorno del freddo dopo la temporanea parentesi più mite.