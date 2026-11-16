La foto (fake) del pitone che esce dal water, il caso nelle Marche

cortocircuito

Due giorni movimentati a Castelfidardo, in provincia di Ancona. Confezionata da un ragazzino con l’AI

Un caso che fa tornare alla mente le leggende metropolitane pre internet, come quella dei coccodrilli nelle fogne di New York. La vicenda riguarda un serpente, un pitone immortalato da uno smartphone mentre si affaccia dal water di una casa di Castelfidardo. Una foto che tuttavia si è rivelata falsa perché il serpente è stato aggiunto con l’intelligenza artificiale da un bambino di 9 anni.

È stato il ragazzino a dare l’allarme, un attimo dopo aver fatto la pipì e “costruito” la foto, probabilmente per fare uno scherzo alla nonna. La vicenda è subito sfuggita di mano con l’immagine che ha messo in allarme la cittadina in provincia di Ancona. Il rettile, naturalmente, non è stato trovato. Qualcuno ha pensato che fosse fuggito o rientrato nello scarico, ma la notizia è rimbalzata sui siti dei tg locali e sui quotidiani, alimentando una caccia al pitone inesistente e mettendo a soqquadro Castelfidardo, dove proprio pochi giorni fa il sindaco, Roberto Ascani, aveva organizzato un convegno sull’intelligenza artificiale.

Due giorni dopo l’inizio della vicenda, incalzato dai carabinieri forestali, il bambino ha confessato di aver confezionato un falso con l’aiuto dell’AI.

L’immagine non era “perfetta”: i bordi del serpente appaiono sfumati, e anche le ombre e la luce avrebbero potuto far emergere qualche sospetto. L’allarme, però, è stato preso per buono per 48 ore.