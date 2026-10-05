“Io sono Giorgia Meloni”. Così la premier registra il marchio vocale contro i fake

Per contrastare il fenomeno DeepFake e mettere un argine agli utilizzi pericolosi dell’Intelligenza Artificiale, la premier Meloni ha registrato oggi il suo marchio vocale presso l’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale.

Lo scopo è quello di tutelarsi dai casi di clonazione della voce tramite sistemi di IA generativa. “Io sono Giorgia Meloni”, dice due volte la presidente del Consiglio nell’audio registrato e della di quattro secondi.

La domanda di registrazione, non ancora approvata e al momento ancora “oggetto di esame”, è stata inoltrata all’Euipo dalla Praxi Intellectual Property Spa, una società del Gruppo Praxi specializzata nella consulenza in proprietà industriale e intellettuale con sede a Roma.