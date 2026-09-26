Garlasco, scoop del Tg1: sentiti il generale Garofano e ufficiali del Ris. Indagini verso l’ora X

Lunedì la Procura di Pavia si appresterà a notificare a Sempio il nuovo avviso di chiusura indagini preliminari

Svolta nel caso Garlasco. Fra gli ultimi atti istruttori la Procura di Pavia avrebbe sentito il generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del Ris che nel 2007 indagarono per l’omicidio di Chiara Poggi. Ad anticiparlo, ieri, il Tg1.

Massimo riserbo sul contenuto del faccia a faccia fra l’ex capo del Ris e gli inquirenti. Non si escludono approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007 al centro dei nuovi approfondimenti dei pm di Pavia.

Intanto, per la seconda volta in pochi mesi, sta per scattare l’ora “X” per Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima. Salvo sorprese dell’ultima ora, lunedì la Procura di Pavia si appresterà a notificare al 38enne il nuovo avviso di chiusura indagini preliminari, dopo quello del 7 maggio, per omicidio volontario pluriaggravato dalla crudeltà per il «numero e l’entità delle ferite inferte alla vittima» e i motivi abietti per aver mostrato «odio» verso la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a «seguito del rifiuto del suo approccio sessuale».

La data l’ha indicata lo stesso procuratore pavese, Fabio Napoleone, a fine maggio, riferendo anche di aver incaricato il medico psichiatra, professor Roberto Catanesi, di realizzare una consulenza personologica su Sempio per accertare l’esistenza di eventuali «condizioni patologiche» presenti 19 anni fa in grado di incidere sulla «capacità di intendere e di volere», oltre a un giudizio sulla «pericolosità sociale» dell’indagato.

Catanesi ha chiesto nelle scorse settimane di incontrare Sempio per dei colloqui, ma il 38enne si è rifiutato. L’elaborato si fonderà quindi su un giudizio basato sugli ormai celebri audio di Sempio - intercettati dalle cimici in auto mentre parla da solo, sia all’epoca della prima indagine a suo carico nel 2017, sia nel 2025 -, interviste rilasciate in tv, bigliettini, scritti, diari, post sui social network e forum che sono stati acquisiti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.

Dopo la nuova chiusura indagini, Sempio, difeso dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, potrà nuovamente presentare memorie difensive, meno probabile che scelga di farsi interrogare.

Quella personologica è l’ultima consulenza tecnica che manca all’appello delle pm Valentina De Stefano, Giuliana Rizza con l’aggiunto Stefano Civardi e che dalla prossima settimana sarà depositata ed entrerà nella disposizione dei legali di Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, e di quelli dei genitori e del fratello di Chiara Poggi, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna.