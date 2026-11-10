Garlasco, “elementi deflagranti”. Cosa trapela dall’istanza della revisione per Alberto Stasi

giorni decisivi

Il genetista Ugo Ricci, cosulente del condannato, a Mattino 5: “Gli elementi della condanna saranno distrutti uno ad uno”

Avverrà “a giorni, se non questa settimana i primi giorni della prossima, e sarà un deposito che farà davvero molto discutere con elementi deflagranti”. A Mattino 5 si parla dell’istanza di revisione della condanna ad Alberto Stasi per il delitto della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco a 19 anni dai fatti mentre c’è un nuovo indagato, Andrea Sempio.

“Un lavoro corposo portato avanti dai difensori di Alberto Stasi - spiega l’inviato del programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, che cita la convinzione dei promotori - I punti che hanno portato alla condanna verranno davvero frantumati uno ad uno tutti. Questo significa che secondo i difensori sono emersi una serie di elementi importanti su cui hanno basato tutto il loro lavoro. E da ultimo ovviamente tutto quello che è stato portato avanti dai magistrati di Pavia che hanno indagato su Andrea Sempio”. Non solo: sarebbero emersa “una serie di elementi che pongono Alberto Stasi fuori dalla scena del crimine”.

“I singoli elementi saranno frantumati uno per uno, e da quello che abbiamo visto noi e che deriva dalle altre evidenze, tutti gli elementi della condanna di Stasi saranno distrutti uno ad uno”, aveva annunciato Ugo Ricci, genetista forense e consulente tecnico della difesa di Stasi, nella stessa trasmissione. “Tutti, dal primo all’ultimo. Questa è la mia personale convinzione. Io ne sono convintissimo e per questo motivo ci vuole la pazienza del deposito - continua l’esperto -. Ci sono delle autorità che dovranno fare valutazioni su ciò che gli avvocati presenteranno, ma gli elementi emersi sono davvero fortissimi”.