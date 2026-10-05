Frana a Cortina d’Ampezzo, le immagini impressionanti del crollo: il video

È successo sulla parete settentrionale della Tofana di Dentro. Nessuna persona coinvolta

Immagini impressionanti quelle riprese da un escursionista che ha documentato la frana sulla parete settentrionale della Tofana di Dentro, nel territorio di Cortina d’Ampezzo. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall’enorme distacco che ieri pomeriggio si è verificato nel gruppo delle Tofane (Belluno), interessando la Val Travenanzes. Una densa nube di polvere sollevata dal crollo ha impedito per diverso tempo ogni visuale sull’area interessata. Nel corso del pomeriggio la visibilità è andata migliorando, consentendo una ampia ricognizione dell’elicottero Drago dei Vigili del fuoco di Venezia. Per ragioni di sicurezza il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, ha disposto l’interdizione del sentiero della Val Travenanzes. Le immagini del crollo dalla Tgr Veneto.