Dopo il manuale anti FdI spunta il fumetto pro migranti alle medie

I casi

La storia di tre fratelli africani in Italia, due irregolari. Agli studenti è stato chiesto di scrivere i dialoghi

«L’educazione, l’istruzione e la formazione delle nuove generazioni devono essere radicalmente trasformate per costruire una società comunista». Vladimir Lenin, nel 1920, pronunciava questa frase nel celebre discorso «I compiti delle unioni della gioventù».

Un concetto che, a distanza di oltre un secolo, resta un faro per chi auspica l’avvento del Sol dell’Avvenire. E cosi, nella rossa Toscana accade che agli studenti di una scuola secondaria di primo grado di Piombino sia stato consegnato, in orario curricolare, un fumetto sul tema dell’immigrazione. Ma non basta: compito dei ragazzi previsto in questo progetto scolastico ipotizzare i dialoghi dei personaggi presenti in una storia intitolata I tre destini. Nelle indicazioni, si chiede allo studente di far parlare i personaggi in modo realistico, seguendo il racconto del viaggio di tre fratelli provenienti dall’Africa in Italia, uno dei quali assunto come operaio. Gli altri due, lo avrebbero poi seguito irregolarmente. «Colpisce, oltre ad una narrazione indottrinata, che i disegni nel fumetto rappresentino anche figure in uniforme in atteggiamenti violenti a danno dei migranti ha affermato il deputato di FdI, Francesco Michelotti - Il rischio di alimentare una contrapposizione ideologica, anziché promuovere i valori di legalità diviene concreto. Ho presentato un’interrogazione in merito ai ministri dell’Istruzione e dell’Interno».

Non si placa nel frattempo la polemica sul libro di testo edito da Laterza, Trame del Testo 3, in un passaggio del testo destinato alle scuole superiori si parla del governo Meloni come di un esecutivo che «si distingue nell’attuazione di misure chiaramente liberticide». Nel paragrafo in questione si legge anche che l’attuale governo è «arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo» e che è «il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua base dichiaratamente fascista». Valditara aveva chiesto di ritirarlo, Laterza ha replicato con un secco non si può. «In Italia non vi è alcuna valutazione governativa sul rigore scientifico dei libri adottati nelle scuole ha ricordato il ministro dell’Istruzione - Sarebbe tuttavia antidemocratico impedire a un ministro di dire la sua su un libro di testo che contiene giudizi storicamente falsi, strumentali e politicamente orientati sul governo democraticamente scelto dagli italiani». Non solo ha ragione Valditara, ma occorrerebbe garantire ai genitori la libertà di dire no a un testo del genere se adottato da un professore.

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