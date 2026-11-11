Fratelli Musulmani: perché è ora di vietarli anche qui in Italia

Guerra al terrore

Le minacce dell’Islam politico sono sempre più concrete. È il momento di intervenire prima che sia troppo tardi

Il Tempo è l’unico giornale che, attraverso le sue penne, parla quotidianamente, da molti mesi ormai, della minaccia rappresentata dall’Islam politico, dalla Fratellanza musulmana. Quel movimento ideologico che mira a imporre una visione politico-religiosa che sia al di sopra di ogni altra legge, noncurante delle nostre regole e consuetudini. La libertà individuale e la democrazia non sono concetti e valori contemplati da questa visione totalitaria. Il libero arbitrio appartiene alla cultura morale dell’Occidente, radicata nel cristianesimo.

Abbiamo spiegato come si debba saper riconoscere un’organizzazione politico-religiosa capace di muovere fondi, indirizzare media e politica, organizzare le piazze e fare propaganda. Ci siamo soffermati proprio su quest’ultimo punto per far comprendere meglio a tutti che la minaccia non è rappresentata solo dall’organizzazione, la quale è composta da ramificazioni talvolta irriconoscibili e ben mimetizzate nei settori più disparati della nostra società, bensì da una propaganda ancora più subdola e spesso fruttuosa.

Si tratta di un cancro che parte ben localizzato in un organo e rischia di espandersi fino a portare potenzialmente il corpo alla metastasi. Quindi, come si fa a tentare di arrestare l’espansione del tumore? Non è facile, ma, come si fa con la chemio, bisogna provarci.

Non è facile per un aspirante libertario come me chiedere allo Stato di mettere al bando qualcuno, ma se quel qualcuno ha l’obiettivo di sovvertire il nostro ordine per limitare o eliminare le nostre libertà individuali, tra le quali c’è la sicurezza, è doveroso farlo. Dobbiamo andare contro la nostra stessa natura per salvare la nostra civiltà, come raramente è accaduto nella storia, perché la pericolosità di quella propaganda, che porta alla formazione di gruppi e individui ispirati da quell’ideologia, si concretizza nel terrorismo islamista e porta alla violenza.

Quell’ideologia ispira soprattutto i cosiddetti lupi solitari a passare all’azione, talvolta persone con problemi che cercano uno sfogo o una sorta di vendetta verso la nostra società, attraverso omicidi o attentati per i quali si sono preparati online o attraverso piccoli gruppi. Una dinamica che alla lunga (ma non troppo lunga) può condurre persino alla guerra civile. Se l’Islam politico trova terreno fertile e alleati autoctoni, come sta accadendo con gli amici della sinistra radicale, può seminare il caos e una duratura instabilità.

Le manifestazioni di piazza, i danneggiamenti, la violenza contro le forze dell’ordine, l’odio verso gli ebrei, gli attentati e, infine, gli attacchi cyber sono soltanto l’anticipazione di quello che potrebbe accadere. I loro alleati esterni e naturali sono i nostri nemici: l’Iran, la Corea del Nord e forse anche Russia e Cina, che, cogliendo l’opportunità del nostro caos, potranno inserirsi per alimentarlo, crearci ulteriori disagi e indebolirci.

L’ideologia è sia fulcro che mezzo, come gli alibi sono stati la causa pro-Pal o il carovita da noi utili per avviare le proteste. Gli obiettivi sono ben altri: la spaccatura e l’indebolimento strutturale, politico, economico e sociale dell’Occidente. Per qualcuno la questione è anche religiosa.

L’assenza di un blocco occidentale unito e compatto, di cui Donald Trump e la leadership dell’Unione europea sono i principali responsabili, rende la missione dei nostri nemici particolarmente facile.

Immaginate lo scenario post-elezioni francesi, nel caso di una vittoria di Marine Le Pen, oppure, ancora prima, l’escalation bellica nel Golfo con una guerra a tutto campo. Gli iraniani non avrebbero alternative se non attaccarci in casa con ogni mezzo, e il primo è quello informatico. I loro alleati in casa nostra sono proprio gli adepti e i fan della Fratellanza musulmana.

Oppure, all’inverso, immaginiamo le proteste di piazza più violente di sempre: in questo caso l’Iran non potrebbe non cogliere l’occasione di una guerra informatica che funga da ausilio ai nostri nemici interni e suoi alleati.

La Fratellanza, sin dalla sua nascita, ha pensato bene a come metterci in difficoltà, come fare proselitismo anche senza bisogno di avere affiliati e come trovare alleati sfruttando le nostre debolezze e, infine, come utilizzare il nostro sistema democratico proprio contro di noi.

Il grido de Il Tempo è un appello accorato a intervenire prima che sia troppo tardi, a innescare una guerra senza frontiere contro il male, il terrore e chi vuole distruggerci.

Mettiamo al bando la Fratellanza musulmana e tutto ciò che le assomiglia, prima che sia troppo tardi. Non sarà esaustivo, ma è un inizio.

Riproduzione riservata