Argentina, la fuga di Bertulazzi: l’ex Br del sequestro Costa doveva scontare la pena in Italia

terrorista

Riconosciuto come rifugiato era stato arrestato solo nel 2024. Scappato dai domiciliari a Buenos Aires prima dell’estradizione

Terrorista rosso degli anni di piombo era stato arrestato in Argentina nel 2024 dopo una vita in libertà, e con lo status di rifugiato. Ora è fuggito dai domiciliari per non scontare la sua pena in Italia. La Direzione generale dell’Intelligence criminale del Paese sudamericano ha emesso un’allerta rossa per la ricerca e la cattura urgente dell’ex membro delle Brigate Rosse Leonardo Bertulazzi, dopo la conferma della fuga dell’uomo dagli arresti domiciliari che stava scontando in una casa di Buenos Aires. Bertulazzi, 74 anni, stava scontando i domiciliari in una casa di calle Defensa. Era in attesa dell’estradizione in Italia e deve scontare 27 anni di carcere per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata.

Dal latitante a rifugiato

Latitante dal 1980, Bertulazzi era stato arrestato in Argentina nell’agosto 2024, a seguito della revoca, da parte delle autorità, dello status di rifugiato che aveva ottenuto lo stesso anno. A novembre 2024 era stato scarcerato e il 1 luglio 2025 la Corte Suprema argentina aveva dato parere favorevole all’estradizione in Italia. L’ex Br era già stato arrestato nel 2002 dalla polizia di Buenos Aires a seguito di una complessa attività di indagine condotta dagli uomini della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, insieme ai poliziotti della Digos di Genova e all’Interpol, e venne poi rilasciato qualche mese dopo.

Il sequestro Costa e il “covo” di Moro

Appartenente alla colonna genovese delle Brigate Rosse, Bertulazzi era figlio di un maresciallo dell’esercito. Trasferitosi con la famiglia a Genova dal Veneto all’inizio degli anni Sessanta, era cresciuto a Prà e aveva frequentato il liceo scientifico Fermi di Sampierdarena, dove aveva cominciato a fare politica. Poi l’iscrizione a Lettere, l’ingresso in Lotta continua, fino alla decisione di entrare nelle Brigate Rosse con il nome di battaglia di “Stefano”. Bertulazzi fu tra l’altro - con Mario Moretti e il genovese Riccardo Dura - tra i partecipanti al sequestro dell’ingegnere navale Piero Costa, il 12 gennaio 1977 a Genova, liberato dopo 81 giorni di prigionia. Il sequestro servì a scopo di autofinanziamento: cinquanta milioni di lire vennero utilizzati per l’acquisto dell’appartamento di via Montalcini 8, a Roma, dove venne tenuto prigioniero Aldo Moro.