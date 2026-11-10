Tajani, nuove minacce dagli hacker filo-russi. Il vicepremier: “Non mi faccio intimidire”

GUERRA IBRIDA

“Le minacce non mi intimidiscono, come non mi hanno intimidito la prima volta, non mi intimidiscono neanche la seconda. Io continuo ad andare avanti, a seguire la linea”. Risponde così il vicepremier, Antonio Tajani, dopo le ennesime minacce ricevute dal gruppo hacker filorusso NoName057(16). E prosegue: “Abbiamo sempre detto e ripetiamo che noi siamo dalla parte dell’Ucraina per difendere il diritto internazionale, per difendere la libertà di un paese, ma siamo anche favorevoli alla pace. Evidentemente chi si comporta in questa maniera non vuole la pace”.

L’attacco verbale è molto netto: “Stagnazione economica, scuole fatiscenti, aumento dei costi del gas, della produzione e delle bollette dell’elettricità. Ecco il risultato della ‘tua posizione sull’Ucraina’. Anche qui hai calcolato male gli strumenti della ‘difesa chiara’. Allo stesso tempo, all’Ucraina non importa niente di te, sei solo una mucca che produce latte per loro, ma sappiamo tutti cosa succede a una mucca da mungere dopo”. Come già allertato da qualche mese, il ministro degli Esteri inserisce questi episodi in una “azione per influenzare la campagna elettorale in Italia”.

Non solo offese, comunque, ma vere intimidazioni e riferimenti alla vita privata del capo della Farnesina: “Siamo contenti che la tua famiglia abbia preso un nuovo cane, sembri molto felice nella foto. Dovresti andare in pensione in pace, passeggiare nel parco, comprare gonne lunghe per tua moglie, mangiare una deliziosa pizza romana”.

Tutto è certamente funzionale a creare scompiglio e dissidi nella politica: “Persino i tuoi alleati di coalizione mettono da tempo in dubbio la tua capacità di gestire efficacemente la politica estera. Troppo spesso commetti errori e prendi decisioni che non sono in linea con la situazione reale”.

Toni che assumono poi i contorni di vere e proprie minacce: “Per quanto riguarda il ‘Tribunale’, qui abbiamo un controllo rigoroso dei volti. Selezioniamo attentamente i nostri ‘clienti’ e chiunque si sia trovato, o si troverà, in questo ‘albo d’onore’ deve accettare il fatto che prima o poi la ‘ricompensa’ lo troverà . Solo questione di tempo. Ognuno è responsabile delle proprie azioni”.