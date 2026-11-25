lascito di de gennaro

La Dda di Firenze, guidata da Rosa Volpe, ha aperto un fascicolo per valutare se il memoriale lasciato da De Gennaro contenga elementi utili alle indagini

Anche la Direzione distrettuale antimafia di Firenze vuole approfondire il contenuto del memoriale lasciato da Gianni De Gennaro nella sua tenuta in Maremma, scritto poco prima del suicidio avvenuto sabato 21 novembre. Le lettere e il materiale informatico sequestrati dalla Procura di Grosseto dopo la morte dell’ex capo della Polizia potrebbero infatti contenere elementi di interesse per le indagini sulle stragi mafiose del 1993, uno dei filoni investigativi più delicati ancora aperti dalla Procura fiorentina. A guidare l’ufficio del capoluogo toscano è la procuratrice Rosa Volpe, che ha già aperto un fascicolo per valutare l’eventuale rilevanza degli scritti rispetto alle inchieste sugli attentati di Firenze, Roma e Milano. Le carte di De Gennaro, tuttora sotto sequestro da parte della Procura grossetana, come risulta all’Adnkronos, non sono ancora arrivate a Firenze. La Dda fiorentina, del resto, ha indagato per anni su Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, ipotizzandone il ruolo di presunti mandanti esterni delle stragi del 1993, poi archiviando più volte le indagini.

Un interesse investigativo che si inserisce in una vicenda giudiziaria particolarmente complessa. Il 9 luglio 2024, infatti, i magistrati fiorentini avevano ascoltato lo stesso De Gennaro nell’ambito degli approfondimenti sulla fuga di notizie relativa alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi, pubblicate dal quotidiano ‘La Repubblica’ nel 1994. L’inchiesta, inizialmente archiviata, è stata successivamente riaperta. Ora l’attenzione si sposta sul materiale rinvenuto nella proprietà maremmana dell’ex capo della Polizia. Si tratta di quattro lettere, due buste sigillate e un hard disk, sequestrati dalla Procura di Grosseto nell’ambito del procedimento che ipotizza, al momento a carico di ignoti, il reato di istigazione al suicidio. Gli scritti sarebbero destinati alla moglie Carla, ai figli Giulio e Francesco, al custode della tenuta Giuseppe Soccu, al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e all’opinione pubblica. Proprio quest’ultima lettera sarebbe accompagnata dalla dicitura “per chi vorrà pubblicarla”. Nei documenti indirizzati al magistrato nisseno e destinati alla possibile pubblicazione, De Gennaro avrebbe affrontato le contestazioni formulate dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’indagine sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio, respingendo le accuse e rivendicando la correttezza del proprio operato. Agli altri destinatari avrebbe invece affidato messaggi di carattere personale e familiare.

Le lettere sono state aperte il 24 novembre nella sede del Ris di Roma, alla presenza della procuratrice di Grosseto Maria Navarro e dei sostituti Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini. Sono tuttora in corso gli accertamenti calligrafici sui manoscritti e le verifiche sul contenuto dell’hard disk. Per la Dda di Firenze, tuttavia, non sarà automatico ottenere formalmente la documentazione. La Procura di Grosseto, titolare del procedimento sulla morte di De Gennaro, dovrà completare gli accertamenti di propria competenza prima di procedere alla restituzione degli originali ai familiari, in qualità di eredi. Anche le Procure di Caltanissetta e Firenze potranno chiedere di conoscere il contenuto degli scritti e del materiale informatico sequestrato, presentando un’apposita istanza all’ufficio grossetano. Per acquisire formalmente lettere e hard disk, la magistratura fiorentina dovrà però individuare elementi concretamente utili alle proprie indagini. Un passaggio che assume particolare rilievo alla luce dei diversi filoni investigativi che coinvolgono la figura di De Gennaro e il suo ruolo negli anni delle stragi mafiose. Da una parte le contestazioni della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi relativi a via D’Amelio; dall’altra le indagini fiorentine sui possibili mandanti esterni degli attentati del 1993 e sulla circolazione di informazioni riservate relative alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il coordinamento tra le diverse Direzioni distrettuali antimafia spetta al procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, chiamato a favorire il raccordo tra gli uffici impegnati sui differenti aspetti della vicenda. Per il momento, la procuratrice Rosa Volpe mantiene la massima cautela. Ha già chiarito che la Dda “valuterà se nelle lettere siano presenti elementi di interesse per le inchieste” di propria competenza, precisando di “non aver ancora avuto” accesso al loro contenuto.