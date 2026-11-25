Condanna

La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise del capoluogo emiliano, presieduta dal presidente del Tribunale Pasquale Liccardo

Ergastolo per Marin Jelenic, il 36enne di nazionalità croata che uccise il capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, la sera del 5 gennaio scorso nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione ferroviaria di Bologna. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise del capoluogo emiliano, presieduta dal presidente del Tribunale Pasquale Liccardo, nella tarda mattinata di mercoledì 25 novembre, dopo quattro ore di camera di consiglio. Una volta espiata la pena, l’imputato dovrà inoltre scontare 5 anni di libertà vigilata.

La reazione dei familiari

“Giustizia è stata fatta, qui non si tratta di vendetta perché ha distrutto non solo una famiglia”, ha detto ai cronisti Gianni, lo zio della vittima, uscendo dal tribunale. In aula c’era anche la fidanzata di Ambrosio che, però, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Durante la lettura del verdetto è scoppiata in lacrime. I genitori del 34enne, Luigi ed Elisa Ambrosio, avevano annunciato in precedenza che sarebbero stati assenti il giorno della sentenza. “Non ce la sentiamo”, aveva spiegato in un’intervista al Corriere della Sera il papà del giovane capotreno.

La requisitoria del pm: “Jelenic è una persona malvagia”

Marin Jelenic era accusato di omicidio aggravato dai motivi abietti e dall’aver commesso il fatto vicino a una stazione ferroviaria. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Michele Martorelli aveva descritto l’imputato “come una persona malvagia, il prototipo della malvagità, una persona capace di violenza cieca, che agisce per narcisismo maligno e ha una dimensione sadica”. Circa la dinamica del delitto, il pm aveva così ricostruito: “L’imputato sceglie una persona uguale a tante altre, la segue per alcuni minuti, la uccide e poi si allontana come niente fosse”. Da qui la richiesta di ergastolo per il 36enne croato, più un anno e sei mesi di isolamento diurno.

La versione di Jelenic

L’imputato, che si è sempre professato innocente, venne arrestato la sera del sei gennaio scorso a Desenzano del Garda (Brescia), dopo una fuga di circa 24 ore. Ad incastrarlo sarebbe stata la prova scientifica: su una delle sue scarpe, sulla lama del coltello e sulla fodera c’era il sangue della vittima. La perizia psichiatrica ha stabilito che era in grado di intendere e volere al momento dei fatti. Oggi la condanna all’ergastolo.