Antisemitismo

Il Tribunale di Milano ha sospeso il provvedimento di espulsione per Ilyes Zahani, il ventenne nato in Italia da genitori tunisini che era stato trasferito nel Cpr di via Corelli dopo essere stato coinvolto nell’aggressione a un rabbino di Milano, lo scorso 16 settembre.

L’ipotesi era di espellerlo verso la Tunisia, come già fatto con suo fratello Battar e un altro amico presenti al momento dei fatti contestati, ma alla fine i giudici hanno detto di no.

Secondo i magistrati, il provvedimento non sarebbe adeguato e non ci sarebbero i presupposti per eseguirlo. Ilyes Zahani, condannato a otto mesi di reclusione con accesso alla giustizia riparativa, ha quindi lasciato il centro di permanenza.