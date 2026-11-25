Previsioni

Il maltempo inizia ad abbattersi sull’Italia. Domani, giovedì 26 novembre, le scuole di alcuni comuni della regione Campania rimarranno chiuse per le imminenti condizioni climatiche avverse.

La decisione dei diversi sindaci è arrivata infatti a seguito dell’avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile per sei delle otto zone in cui è suddiviso il territorio regionale.

Tra le amministrazioni che hanno già firmato le relative ordinanze di chiusura figurano il capoluogo Napoli e numerosi comuni della sua area metropolitana, tra cui Afragola, Bacoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Giugliano in Campania, Ischia, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pozzuoli, Procida, Quarto, Serrara Fontana, Sorrento e Torre del Greco. Lo stesso provvedimento è stato adottato anche dal Comune di Salerno e, in provincia, dai territori di Sapri, Vibonati e Casaletto Spartano.

Sul fronte meteorologico, secondo quanto riportato da iLMeteo.it, sull’Italia continua il transito di una perturbazione responsabile di piogge abbondanti e neve sulle Alpi. Per la giornata di domani sono attesi temporali sulle regioni tirreniche, oltre che su Lombardia e Nordest, mentre altrove i fenomeni saranno meno intensi. Le temperature massime risulteranno in diminuzione nelle aree interessate dalle precipitazioni, mentre le minime registreranno un temporaneo aumento prima di un nuovo e sensibile calo previsto a partire dal weekend.