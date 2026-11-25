Il maltempo inizia ad abbattersi sull’Italia. Domani, giovedì 26 novembre, le scuole di alcuni comuni della regione Campania rimarranno chiuse per le imminenti condizioni climatiche avverse.
La decisione dei diversi sindaci è arrivata infatti a seguito dell’avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile per sei delle otto zone in cui è suddiviso il territorio regionale.
Tra le amministrazioni che hanno già firmato le relative ordinanze di chiusura figurano il capoluogo Napoli e numerosi comuni della sua area metropolitana, tra cui Afragola, Bacoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Giugliano in Campania, Ischia, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pozzuoli, Procida, Quarto, Serrara Fontana, Sorrento e Torre del Greco. Lo stesso provvedimento è stato adottato anche dal Comune di Salerno e, in provincia, dai territori di Sapri, Vibonati e Casaletto Spartano.
Sul fronte meteorologico, secondo quanto riportato da iLMeteo.it, sull’Italia continua il transito di una perturbazione responsabile di piogge abbondanti e neve sulle Alpi. Per la giornata di domani sono attesi temporali sulle regioni tirreniche, oltre che su Lombardia e Nordest, mentre altrove i fenomeni saranno meno intensi. Le temperature massime risulteranno in diminuzione nelle aree interessate dalle precipitazioni, mentre le minime registreranno un temporaneo aumento prima di un nuovo e sensibile calo previsto a partire dal weekend.