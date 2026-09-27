Choc a Torino, investe il figlio di 5 anni dell’ex compagno e fugge: arrestata

Il piccolo non è in pericolo di vita. L’investimento dopo una lite in strada

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Torino hanno arrestato una donna di 24 anni con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La giovane nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, a bordo della sua auto ha investito un bambino di 5 anni nel quartiere San Donato del capoluogo piemontese, dandosi successivamente alla fuga. Il piccolo ha riportato un trauma addominale e si trova in osservazione all’ospedale infantile Regina Margherita ma non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi, si apprende, è di 30-40 giorni.

Dalle prime ricostruzioni, l’investitrice sarebbe l’ex compagna del padre del piccolo, con cui l’uomo - un momento prima dell’investimento in cui sarebbe stato coinvolto il piccolo - avrebbe avuto un alterco in strada. La donna sarebbe salita in auto con l’intento di investire il padre - che era anche in compagnia dell’attuale compagna - ma a essere travolto è stato il bimbo di 5 anni.

L’investitrice è stata rintracciata dai militari dell’Arma e fermata con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.