Meteo Giuliacci: subito due fasi di pioggia. Ecco come inizia ottobre

Le previsioni: nei prossimi giorni un ulteriore rialzo delle temperature, poi il crollo

Due fasi di maltempo e temperature destinate a cambiare nei prossimi giorni. È il quadro delineato dal canale YouTube MeteoGiuliacci nelle previsioni per l’inizio di ottobre.

La prima fase piovosa è attesa tra il 2 e il 5 ottobre e interesserà gran parte dell’Italia, con piogge previste praticamente ovunque. Faranno eccezione Piemonte, Lombardia, Emilia, Abruzzo, Molise e Puglia, dove gli accumuli saranno invece scarsi.

Una seconda fase piovosa è prevista tra il 6 e il 9 ottobre. In questo caso le precipitazioni più significative riguarderanno Liguria, Triveneto e le regioni tirreniche fino alla Campania. Poche piogge, invece, sono previste su Abruzzo, Molise e Puglia.

Sul fronte delle temperature, fino al 28 settembre le massime si manterranno generalmente tra 24 e 26 gradi, con punte di 28 gradi attese su Emilia, Sardegna e Toscana.

Successivamente, tra il 28 settembre e il 2 ottobre, è previsto un ulteriore rialzo delle temperature, con valori compresi tra 25 e 30 gradi.

La tendenza cambierà però nella parte successiva del periodo considerato: entro il 9 ottobre le temperature scenderanno ovunque sotto i 25 gradi.