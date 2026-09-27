Elon Musk ritwitta il post sulla festa de Il Tempo

Elon Musk, il patron di X e di Tesla, ritwitta il post di “DogeDesigner” in cui si riproponeva il momento della festa del Il Tempo nel quale il nostro direttore, Daniele Capezzone, parlava di intelligenza artificiale e Neuralink. Tale condivisione, infatti, dimostra l’attenzione che ha il visionario americano per la nostra testata e in particolare per quel confronto, avviato su queste colonne, in cui vengono approfonditi i principali temi relativi allo sviluppo e all’introduzione delle nuove tecnologie. L’ultima azione social, pertanto, è l’ennesima dimostrazione di come il dibattito futuristico avviato dalla nostra testata possa attrarre l’attenzione anche fuori dai confini nazionali.

Non è un caso che la stessa premier Meloni, intervenendo in videocollegamento durante il nostro evento, ha parlato dell’importanza de ll’IA e di implementazioni che davvero possono cambiare il destino dell’Italia e della stessa Europa.