MORAL SUASION

Carburanti, anche Tamoil segue Eni: “Sì al contenimento dei prezzi”. Effetti di moral suasion

di Redazione
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Dopo l’iniziativa di Eni nel mettere un tetto al costo di benzina e diesel, seguita da Ip e Q8, anche Tamoil Italia ha deciso di unirsi alle compagnie petrolifere e applicare sconti sul prezzo dei carburanti. Fino al 31 ottobre, anche Tamoil contribuirà quindi “a sostenere la mobilità dei cittadini attraverso l’attuazione di interventi finalizzati al contenimento dei prezzi”.

Va a dama dunque la “moral suasion” sull’esecutivo libico annunciata ieri dal governo italiano, che porta a casa un nuovo risultato. Plaude infatti alla decisione la stessa premier Giorgia Meloni, ricordando gli sforzi attuati: “Abbiamo lanciato un appello alle società energetiche a dare una mano in questo momento di difficoltà, e sono fiera che tre società - Eni, Socar e Kuwait - abbiano già aderito fissando un tetto al prezzo dei carburanti. A queste si è oggi aggiunta la libica Tamoil, che pure voglio ringraziare”. Per la presidente, che è intervenuta nell’ambito delle celebrazioni per gli ottant’anni della Cna, bisogna ”fare di più, costruendo soluzioni strutturali, di lungo periodo”.

Intanto le quotazioni si attestano sulla rete stradale a 2,084 euro al litro per la benzina e a 2,285 euro al litro per il gasolio, e a 2,122 euro al litro per la benzina e 2,328 euro al litro per il gasolio su quella autostradale.

Anche Telepass ha lanciato un nuovo servizio di sostegno alla mobilità, annunciando il servizio ‘Paga a Rate’ con il quale i clienti del sistema potranno dividere in tre tranches le spese di importo superiore a 10 euro nelle stazioni convenzionate.

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