Il caso a Prato

I ragazzi avuti da mogli diverse vivono in Senegal Salvini: «Follia. Inps farà ricorso, non succederà più»

Oltre il grottesco, oltre il pudore. Una decisione che esalta la follia No Borders e umilia gli Italiani che, giorno dopo giorno, lavorano e pagano le tasse. Il giudice del lavoro del Tribunale di Prato ha dato (incredibilmente) ragione a un operaio di origine senegalese in un contenzioso con l’Inps, che dovrà pagare gli assegni familiari per tutti e 11 i suoi figli. L’uomo è un poligamo dichiarato, ma questo «dettaglio» non pare aver avuto un peso per i togati toscani. Figli nati e residenti nel Paese africano, avuti da mogli diverse, sia i due nati dal matrimonio poi trascritto in Italia. Quando l’uomo ha presentato la domanda per percepire la prestazione economica, l’Inps gli ha chiesto una serie di documenti e certificazioni, incluso lo stato di famiglia comprensivo dell’intero nucleo.

Una ricostruzione che è risultata essere impossibile per l’operaio, a causa dei figli nati fuori dal matrimonio, avvenuto in Senegal e registrato presso lo stato civile del Comune di Prato. L’uomo, consapevole di essere nel paese del Bengodi, ha cercato di risolvere la questione presentando ricorso al Comitato provinciale dell’Inps: «Si tratta di figli nati da relazioni poligamiche diverse dall’unione riconosciuta dall’ordinamento italiano che per questo non rientrano nello stato di famiglia», ha spiegato al portale Notizie di Prato. Una richiesta assurda, che è infatti stata bocciata, anche per un altro motivo: la convivenza di padre e figli.

«È stato documentalmente provato che i nove bambini residenti in Senegal sono effettivamente figli della persona che chiede gli assegni familiari si legge nella sentenza - La circostanza che non siano figli della moglie con la quale è stato contratto il matrimonio trascritto in Italia non è motivo di esclusione nel nucleo familiare ai fini dell’ottenimento della prestazione economica. Né possono valere le circolari amministrative richiamate dall’Inps sul requisito di convivenza».

Una notizia che ha sollevato un vespaio di polemiche. Anche a livello politico. «Prestazioni economiche a carico del sistema previdenziale italiano, riferite a nuclei familiari che vivono stabilmente all’estero ha ricordato il consigliere regionale di Fdi, Chiara La Porta - È una vicenda che pone una questione politica evidente: possiamo davvero considerare adeguate le norme che regolano queste prestazioni, frutto di precedenti interventi legislativi e successivamente condizionate anche dalla normativa europea?». L’esponente del partito fondato da Giorgia Meloni ha successivamente posto un altro, enorme problema. «Il Tribunale ha ritenuto che il mancato riconoscimento in Italia degli ulteriori matrimoni poligamici non impedisca di includere i figli nel nucleo familiare ai fini degli assegni. Proprio questo caso dimostra quanto sia urgente rivedere i criteri di accesso alle prestazioni e le verifiche dei requisiti quando i familiari risiedono all’estero. Chiediamo quindi al governo di avviare una verifica delle vecchie norme che regolano queste prestazioni, e di promuovere una revisione dei criteri, affinché siano garantiti controlli rigorosi, equità e sostenibilità nell’utilizzo delle risorse del sistema previdenziale italiano». Salvini l’ha definita una «follia» e ha annunciato il ricorso dell’Inps.

Riproduzione riservata