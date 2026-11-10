Appalti a Napoli, 13 arresti tra imprenditori, amministratori e funzionari pubblici

bufera giudiziaria

Il centrodestra: “Fico commissari la Asl Napoli 3 Sud”

Nove persone sono finite in carcere e altre quattro agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sulla gestione di appalti pubblici con il coinvolgimento del clan di camorra Veneruso. L’inchiesta è coordinata dai pm Woodcock e Colonna Romano e riguarda presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici e un sistema di corruzione che coinvolge imprenditori, amministratori e funzionari pubblici tra Napoli e provincia.

Tra i destinatari un alto dirigente regionale e diversi politici. L’ordinanza del gip di Napoli è stata notificata dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli. Sequestrata una società. Tra gli indagati figurano anche due ex parlamentari e un sindaco in carica.

Nell’ambito dell’inchiesta è finito in carcere anche Tommaso Casillo, ex senatore e sottosegretario al ministero delle Infrastrutture con il governo Prodi nel 2008, attuale presidente del CDA di Soresa. Dovranno invece sottoporsi all’interrogatorio preventivo per alcuni presunti episodi di corruzione l’ex parlamentare del MoVimento 5 stelle Teresa Manzo e l’attuale sindaco di Volla Giuliano Di Costanzo. Casillo risponde delle accuse di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

«Alla luce dei gravi sviluppi dell’inchiesta della Procura di Napoli, che hanno portato all’arresto del presidente di So.Re.Sa. SpA, la società regionale che gestisce gli acquisti di beni e servizi destinati alle aziende del sistema sanitario campano, abbiamo provveduto a convocare immediatamente una assemblea dei soci per procedere a un incisivo cambiamento della governance della società, i cui assetti sono stati definiti nel 2022». Lo scrive in una nota il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. «La nostra volontà è imprimere una discontinuità netta rispetto all’attuale gestione, attraverso un rinnovamento profondo degli organi di governo e dei vertici societari, da realizzare con la massima tempestività e nel rispetto delle procedure previste», aggiunge Fico.

«I gravi episodi emersi dall’inchiesta di oggi aprono, qualora ce ne fosse ancora bisogno, uno spaccato inquietante sulla gestione della sanità campana, anche perché lucrano su episodi come l’utilizzo di barelle che colpiscono direttamente i più fragili», riferiscono in una nota i segretari regionali dei partiti di centrodestra Gennaro Sangiuliano (FdI), Gianpiero Zinzi (Lega), Gigi Casciello (Noi Moderati) e Fulvio Martusciello (Forza Italia).

«Fico non può nascondersi dietro la giustificazione di nomine fatte dal suo predecessore perché da lui ha accettato liste, voti e candidati - si legge nella nota -. Così come non può limitarsi a cambiare i vertici di Soresa, ma ad horas deve commissariare anche la Napoli 3 Sud, l’Asl del suo assessore Casillo, grande sponsor di Giuseppe Russo», si legge nella nota. «Se non lo farà, di fronte a un preciso episodio di corruzione accertato, è chiaro che sarà complice e non spettatore di questa vergognosa storia».