Allarmi bomba, nuove mail nelle scuole: evacuazioni e controlli. Palazzo Chigi: nessun pericolo

Allarmi bomba

Allarmi bomba, alle 9.39 le caselle postali di numerose scuole italiane hanno ricevuto una nuova minaccia, dopo quella di ieri che aveva portato a evacuazioni negli istituti di tutta Italia. La mail, come riporta il sito web “Tecnica della scuola” ha come oggetto “Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo”. La firma è sempre la stessa, Mikhail Andropov (“con disprezzo”, i suoi saluti in coda al testo), ma il tono è più aggressivo rispetto alla missiva di ieri. Il mittente afferma di aver piazzato ordigni, tra cui uno anche a Palazzo Chigi, e sostiene che in quello stesso momento sarebbe esploso un altro ordigno in una scuola della città, con alcune vittime. Una frase anticipa i dubbi di chi leggerà il messaggio, prevedendo che lo si consideri uno scherzo. Gli autori chiedono le dimissioni immediate della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, concedendo “un po’ di tempo” per decidere. In caso contrario, minacciano centinaia di vittime e parlano di un conto alla rovescia già iniziato.

Intanto la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con i Ministri interessati, ha indicato, come nei protocolli già operativi presso altre Amministrazioni, con riferimento al fenomeno delle email massive di segnalazioni di allarme, che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio. Pertanto, le scuole, qualora ne ravvisino i presupposti, possono fornire al Prefetto territorialmente competente ogni elemento e informazione utile per le necessarie valutazioni

In diverse scuole d’Italia le evacuazioni degli studenti sono già in corso. Dunque nuovi allarmi bomba anche nella giornata di giovedì 12 novembre. In mattinata, tra gli altri, a Roma è stato evacuato il liceo Mamiani di viale delle Milizie e gli studenti dell’istituto sono stati fatti uscire in strada. Nuovi allarmi bomba sono stati lanciati a Palermo, dove è stata disposta l’evacuazione del liceo Umberto, in via Filippo Parlatore, dopo l’arrivo di una mail indirizzata alla preside che annunciava la presenza di un ordigno nell’istituto. Sul posto è intervenuta la polizia.

Nel mirino numerose scuole del Molise, dopo le minacce che ieri hanno raggiunto decine di istituti della regione e diverse migliaia in tutta Italia. Una nuova email, simile a quella del giorno precedente ma con contenuti parzialmente diversi, è stata recapitata agli uffici scolastici, provocando evacuazioni precauzionali e controlli dei carabinieri in diversi Comuni. A Larino, in provincia di Campobasso, la dirigente scolastica Emilia Sacco ha disposto l’evacuazione delle scuole dell’infanzia, primarie, medie e superiori dopo una segnalazione dell’Ufficio scolastico regionale. I carabinieri hanno effettuato i controlli senza trovare esplosivi e gli studenti stanno rientrando nelle aule. La situazione è seguita dal sindaco Pino Puccetti, presidente della Provincia di Campobasso. Segnalazioni sono arrivate anche a Campobasso, dove i militari sono intervenuti alla scuola Colozza, e nei Comuni di Montagano, Matrice e Petrella Tifernina. In quest’ultimo centro il sindaco Alessandro Amoroso ha disposto il rientro del personale scolastico dopo l’evacuazione precauzionale. A Campomarino sono stati fatti uscire gli alunni dell’istituto omnicomprensivo, mentre a Termoli non risultano evacuazioni ma si conferma l’allarme bomba arrivato via mail. I carabinieri sono impegnati in numerose verifiche sul territorio, a fronte delle segnalazioni ricevute dai dirigenti scolastici. In Molise si contano complessivamente oltre 40 istituzioni scolastiche statali e 500 plessi statali.