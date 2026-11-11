Allarmi bomba a oltre 6mila scuole. Dai russi all’Isis quelle citazioni nella mail

Italia nel mirino di chi vuole seminare la paura e fiaccare i sistemi pubblici. “Sono seimila le scuole che hanno ricevuto la mail”, ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in relazione agli allarmi bomba arrivati oggi presso gli istituti scolastici italiani. La direzione dei servizi informatici del ministero fa sapere che sarebbero circa 6300 su 7476 gli istituti statali (divisi in circa 40mila sedi) che hanno ricevuto la email con falsi allarmi bomba, che non sarebbe arrivata a scuole paritarie e Cpia (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti).

Ipotesi regia comune

Allarmi bomba sugli aerei in tutta Europa, hacker contro reti, sanità e grande distribuzione, ora le scuole. Se dietro le minacce via mail ci sia una regia comune “lo dovranno dire poi gli investigatori che ci stanno lavorando”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della cerimonia per la consegna della Costituzione ai neo maggiorenni che si è svolta a Orvieto. “Ogni affermazione così nell’immediatezza rischia di essere inappropriata e inopportuna”, ha aggiunto. “Sicuramente c’è questa scia di eventi che hanno il tratto comune di cercare di impegnare il sistema pubblico attraverso allarmi che poi si rivelano infondati ma che impegnano il sistema pubblico in quelli che sono i meccanismi di sicurezza pubblica. Questo è il problema del momento e penso possiamo affrontarlo con serenità”, ha concluso.

Le minacce ai ragazzi e a Meloni

Alle oltre seimila scuole è stata inviata la stessa email, facendo scattare controlli ed evacuazioni.

Il testo dell’email, firmato da un sedicente Mikhail Andropov, “leader del Vilayat di Misoginistan”, annuncia un “genocidio contro gli italiani” e afferma che un ordigno esplosivo è stato lasciato nell’edificio e una bomba nell’auto del presidente del Consiglio. Giorgia Meloni.

La sigla non compare in altri contesti e sembra un miscuglio di elementi: il termine “Vilayat”, usato dall’ISIS per indicare le proprie diramazioni, il neologismo “Misoginistan” e un nome di richiamo sovietico. La firma è la stessa delle email che nelle ultime settimane hanno creato problemi al traffico aereo, e l’episodio viene inserito nel contesto dei cyberattacchi recenti, compresi gli allarmi bomba su aerei e redazioni televisive in Europa.

La premier Meloni ha dichiarato che il Governo segue con attenzione le segnalazioni, che le Forze dell’Ordine sono impegnate nel monitoraggio e che dalle verifiche non emerge alcun pericolo concreto. Secondo Meloni, le segnalazioni sembrano riconducibili a una strategia volta a generare allarme, su cui sono in corso approfondimenti.