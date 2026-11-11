Allarmi bomba, la Procura di Milano verso apertura fascicolo d’indagine

La Procura di Milano è in attesa dell’informativa della Polizia Postale e della Digos per aprire un fascicolo, contro ignoti, con le ipotesi di reato di procurato allarme e intimidazione pubblica dopo gli allarmi bomba che hanno interessato la città e la provincia.

In particolare il conto totale delle scuole interessate è cresciuto notevolmente nel corso della giornata: sono oltre 250 le scuole interessate a Milano e provincia (quindi anche altre Procure saranno interessate) dalla mail di minacce, intimidazioni a cui la maggior parte delle scuole hanno risposto con l’evacuazione. Il fascicolo è affidato al pool dell’Antiterrorismo di Milano.