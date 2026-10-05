3bmeteo: “Vortice dalle Baleari poi freddo”. Tornano piogge e temporali

Perturbazioni

Da giorni la Penisola Iberica è bloccata dal maltempo a causa di una circolazione depressionaria stazionaria. Ora quel sistema si sta progressivamente spostando verso l’Italia, sospinto da una rimonta anticiclonica dall’Atlantico verso l’Europa occidentale.

Come descritto sul sito 3bmeteo cambia lo scenario anche da noi: i primi forti temporali di ottobre sono attesi soprattutto nella giornata di martedì. Successivamente la dinamica diventerà più definita: un nucleo di aria fredda di origine polare scenderà su Regno Unito e Francia fino al Mediterraneo, favorendo una rapida ciclogenesi e un nuovo peggioramento. La seconda fase sarà accompagnata da venti forti e da un calo termico.