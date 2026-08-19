Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 19 agosto 2026: tutti i segni

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Branko 19 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 19 agosto 2026

Ariete

Esiste un legame profondo con Scorpione, avete in comune i due pianeti governatori, Marte e Plutone. Sentirete in maniera profonda il nascente primo quarto di Luna, aumenta il desiderio e il trasporto in amore, annuncia guadagni provenienti da fonti diverse, tramite lasciti o spartizioni. Una rinuncia personale, un piccolo sacrificio, daranno serenità alle persone vicine, transiti incisivi per il rapporto con i figli. L'amore riceve il bacio del romantico Nettuno. Innamoramenti.

Toro

Luna in opposizione è un po' aggressiva perché cambia fase, interessa in primo luogo il matrimonio, uno dei coniugi pretende di esercitare autorità sull'altro; non favorisce chiarimenti nelle collaborazioni. Periodo anche difficile, ma giusto per dare una svolta alla vostra vita. Primo quarto è invece incoraggiante per cercare nuove intese e anche nuovi amori. Nelle conquiste sentimentali favorite anche da Marte e quindi molto sexy, cercate di non lavorare troppo con la fantasia.

Gemelli

Scorpione è il segno che vive una situazione astrale più rinnovativa, per questo anche difficile. Voi però dovete sfruttare questo fortunato primo quarto di Luna soprattutto nel lavoro, dove siete favoriti anche da Mercurio, potete realizzare guadagni immediati. Talvolta il Gemelli ha bisogno di avere accanto due anime gemelle, chi è ancora alla ricerca dell'amore non deve scippare il tempo con avventure fuggevoli, che alla fine non lasciano nemmeno un bel ricordo. Tosse.

Cancro

Primo quarto nel settore della fortuna e dell'amore annuncia novità anche nella vita dei figli sposati da poco, propizia insieme a Marte nuovi incontri passionali e ravviva il matrimonio, sostiene le iniziative domestiche. La vostra vita è un libro aperto, tutti sanno tutto di voi. Da soli, con chiacchiere e confidenze non opportune e non richieste, alimentate la curiosità degli altri. Certi segreti devono restare tali. Soprattutto nel campo pratico, Saturno controlla e giudica.

Leone

Chi attende una previsione per una rottura sentimentale, diciamo che è possibile. Giove unisce e Giove divide, ma è possibile anche una nuova fortissima intesa propiziata proprio da questa Luna primo quarto in Scorpione, per natura non a vostro favore, ma può essere utile per correggere qualcosa nella vita familiare, fare un serio colloquio con i figli. I problemi di salute derivano quasi esclusivamente dalla troppa indulgenza nel mangiare e nel bere. Disciplina.

Vergine

La forza del destino o la forza di Saturno, come volete, noi vediamo che siete coinvolti in un traffico astrale intenso e in gran parte positivo. Parlare di una Luna buona oggi mentre diventa primo quarto in Scorpione e meno buona domani in Sagittario, è riduttivo. Sono ben altri i pianeti che lavorano nel profondo del cuore, scavano nella terra del vostro segno, finché non troveranno una nuova e fresca sorgente. Domenica arriva il Sole, inizia una nuova vita? Anche, se lo volete.

Bilancia

Di che vi lamentate? Avete ottime referenze, non importa se ci vorrà un po' di tempo per ottenere risultati. Siete arrivati a una tappa professionale, fondamentale, proprio grazie alle difficoltà che portano Saturno e Marte, ma avete ancora Mercurio laborioso e attivo anche nei giorni di vacanza. Non avete più incertezze, siete consapevoli di quello che volete fare e con chi. L'amore è di una intensità straordinaria, non potrete dire di no. Date retta a Venere, cercate la felicità.

Scorpione

Nel segno la Luna più bella di tutta l'estate, dopo mezzanotte diventa primo quarto, evento magico che il vostro sensitivo segno trasforma in una deliziosa realtà. Inizia il vostro tempo delle more, Marte propizia incontri sensuali. Le esperienze dell'adolescenza, i princìpi trasmessi dalla famiglia, i sogni della giovinezza, come le esperienze non facili dell'età matura - tutto è armonicamente integrato con il presente. Siete pronti per fare un altro passo verso il futuro.

Sagittario

Il lavoro prosegue benissimo, buono il sostegno di Mercurio (fino al 25 in Leone) per le finanze e per i viaggi. Progetti per l'immediato futuro nascono davvero sotto una buona stella. Siate misurati con le parole e sappiate guardare lontano, non è il risultato del momento che conta, non appena inizia Vergine arrivano anche nuove scosse nell'ambiente. L'aspetto Venere-Plutone dà un effetto straordinario sulla vita amorosa, focoso per le nuove storie e rapporti non ufficiali.

Capricorno

Beneaugurante. Luna primo quarto in Scorpione, segno che meglio degli altri vi indirizza verso le persone giuste, nel lavoro come nella vita sociale e amicizie. Tutti gli incontri di lavoro e di affari vanno visti in prospettiva di possibilità future. Marte discute vecchie intese ma non si oppone a nuove collaborazioni, oppure… a una nuova travolgente passione che potrebbe nascere questa sera, verso mezzanotte. Dove trovarla è il compito che dovete svolgere da soli.

Acquario

Domani la Luna vi calmerà, ma oggi siete tra i suoi bersagli preferiti. Nervosi rapporti con le persone vicine e con l'ambiente professionale, cominciano ad essere invece molto interessanti le occasioni che potete trovare nel mondo esterno, sotto la protezione di Venere. Amore? Di tutto, di più. Quelli che hanno lasciato o sono stati lasciati, non devono avere rimorsi, sono già stati “rimpiazzati”. Però il sesso è sempre molto presente. Tonificate i muscoli delle gambe.

Pesci

Un giorno da sfruttare in pieno, per quanto riguarda le iniziative nella vita professionale e in affari, molto bene illuminati anche lavori in casa e ricerche per la famiglia, specie i genitori che devono ancora sistemare un figlio. L'oroscopo approva incondizionatamente gli amori nuovi che nascono sotto l'influsso della Luna primo quarto in Scorpione. Non ci sono impedimenti da nessuna altra stella, quindi potrebbero essere amori per la vita. Sempre che il destino non decida diversamente.