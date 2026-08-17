Oroscopo, le Stelle di Branko di  lunedì 17 agosto 2026: tutti i segni

Branko 17 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 17 agosto 2026

Ariete

Non dovete sforzarvi di fare cose che richiedono un'energia che non possedete, e inoltre evitate confronti con altre persone che hanno effetto demoralizzante e non vi aiutano nemmeno a risolvere il vostro problema. Il fatto è che in questo giorno nasce un forte contrasto Marte-Nettuno, in cui si inseriscono Luna e Venere aggressiva per l'amore, agitazione anche in famiglia. Se volete ridurre il vostro egoismo e calmare l'altra persona, bisogna giocare con l'astuzia. Anche nel lavoro.

Toro

Buone notizie all'orizzonte, la settimana si concluderà con l'ingresso del Sole in Vergine, ma nel mezzo ci saranno ancora giorni difficili, conviene perciò sfruttare l'odierna giornata che Luna descrive come molto promettente per il lavoro, studio, creatività. Transita insieme a Venere nel settore della vita pratica, Bilancia, niente male per le finanze. Potete portare a casa, al caro coniuge, un pacco di soldi. È ancora calmo l'amore, passionali e desiderati i giovani uomini.

Gemelli

Ferragosto sembra già lontano, adesso è il momento di parlare e di agire, discutere e litigare, provocare e pretendere, iniziare o chiudere! Bisogna assolutamente approfittare dell'ultima settimana del Leone che oggi vi regala Venere e una Luna d'argento in Bilancia, insieme a Giove creano fortuna per voi e per i vostri figli. Viaggi lontani non consigliati, ma vicino ci sono posti che risvegliano in voi sensazioni piacevoli, romantiche. Non si discute il vostro sex appeal, ma la scarsa volontà.

Cancro

Solo per essere fedeli alla tradizione astrologica, diciamo che l'odierno aspetto tra Marte nel segno e Nettuno in Ariete, è considerato come “azioni ingannatorie”. Siete discussi nel lavoro, ma non vi dovete preoccupare per un favore rifiutato, si tratta di affari che si perdono nell'aria della Bilancia. C'è un pensiero costante che vi segue ovunque, potrebbe essere un desiderio d'amore non realizzato ancora, un dolce rimpianto. Conservate le energie e affrontate i problemi.

Leone

La stagione del compleanno si conclude domenica, in mezzo ci sarà un altro cambio di Luna che sarà un richiamo importante alla famiglia, al mondo privato in generale, figli, salute. Ma l'odierna Luna in Bilancia smentisce ogni vostro timore, forma con Giove e con altri pianeti positivi una situazione vincente. Un'altra volta siete protagonisti ovunque. Non avete bisogno di mettervi in prima fila, vi ritroverete comunque, così in amore come nella carriera. Divagate pure.

Vergine

Molte stelle a vostro favore annunciano il mese del compleanno niente male, inizierà domenica 23. Non avete bisogno di nascondere i vostri difetti, cercate soltanto di correggerli e di considerare anche le opinioni degli altri, avete bisogno della simpatia del prossimo. Plutone rinnovativo nel settore del lavoro, chiede di andare in profondità in tutte le iniziative, perché è lì che si nascondono errori dovuti alla fretta con cui sono state impostate. Amore: parla più piano e nessuno sentirà.

Bilancia

La ruota della fortuna gira. Giove è il vostro Gerry Scotti, Luna bella come Samira, voi siete oggi i concorrenti più probabili per una vincita, un guadagno inatteso, una chiamata a sorpresa nel lavoro. Il problema non sono le novità che arrivano adesso nella vostra vita, anche quelle sentimentali e coniugali, ma qualcosa che ristagna dal passato. Oggi può arrivare in superficie, tirato su da Marte Nettuno, che richiedono cautela nella salute e nell'attività fisica.

Scorpione

Dopo la pausa di Ferragosto, ritorniamo a voi con un cesto pieno di stelle. Forte l'accento della Luna che cambierà fase nel segno giovedì, ma è già oggi presente soprattutto come ricordo e come nostalgia, ma i sogni che produce sono veritieri. Nasce qualcosa di importante per la carriera, Saturno ottimo per le proprietà. Dovete anche voi tenere conto della quadratura Marte-Nettuno, pone l’accento sulla salute e sulle persone lontane. Aggiornatevi.

Sagittario

La cosa migliore sarebbe non dipendere da nessuno, ma può mai succedere nella vita? Accettate le sfide che vi lanciano, arrivano al culmine gli influssi positivi dal Leone annunciati da una fortunata Luna in Bilancia, sarete corteggiati anche nella professione. Il fuoco che sentite non è febbre, è passione. Orientatevi verso il mondo esterno, ritrovate il gusto di vivere la vita come un'avventura. Prevediamo successo nella vita sociale e incontri che possono lasciare traccia.

Capricorno

Non è possibile eliminare in un batter d'occhio tutte le incomprensioni e le difficoltà ambientali, specie nei rapporti professionali, ma siete già a un buon punto. Luna vi provoca, nel privato rende le vostre reazioni un po' infantili, ma non è detto che un atteggiamento un po’ naif non abbia un certo richiamo passionale. Quella passione che Marte ostile vuole negare, oggi pesante anche per la forma e la salute, perché si scontra con Nettuno in Ariete (famiglia).

Acquario

Il vostro Plutone è stato protagonista di Ferragosto, si è fatto sentire con terremoti e vulcani, e naturalmente ci saranno altre occasioni per dimostrare la sua forza. Ma sotto il profilo dell'influenza personale sul segno che lo ospita, Acquario, diventa una forza rinnovativa che voi dovete sfruttare in maniera intelligente e misurata. Cosa desiderate cambiare nella vostra vita? Nel cuore un invito alla libertà, che dovete ascoltare se non vi trovate più bene in certi posti, con certe persone.

Pesci

Questa settimana conclude il mese del Leone, diciamo che è ancora all'insegna di fuoco-aria (elementi astrali), ma ci saranno anche due bellissimi appoggi dai due segni fratelli, Scorpione e Cancro, che esaltano il vostro amore. C'è nell'aria il brivido dell'imprevisto, soprattutto nei posti di mare, come conferma Nettuno, risveglia la voglia di avventura nell'uomo e rende gelose le donne. In entrambi i casi, meglio non rovistare nel cassetto delle cose passate, si trova sempre qualcosa.