Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 23 luglio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 23 luglio 2024.

Ariete

Questi sono giorni di fuoco, offrono passione e amore, divertimento e impegno, affari e fortuna. Raccomandiamo, però, di fare una vita più disciplinata, proprio per l’alto numero di sollecitazioni astrali. Si vuole fare troppo o tutto e alla fine si fa poco. Sole e Luna sono dalla vostra parte, felice chi vi amerà oggi e chi sarà ricambiato da voi. Possedete una forza erotica e un fascino sensuale che in questo momento della vita sociale cosi piatta non ha eguali.

Toro

C’è un grande viavai nello zodiaco, a voi tocca il Sole in aspetto faticoso, ma oggi è più pericolosa la vostra impulsività. Quando cominciate a sentire crescere il nervosismo, allontanatevi dal fuoco, potrete parlare serenamente già domani quando la Luna sarà in Pesci, ancora meglio il 25 con Mercurio in Vergine. Non mancano però possibilità di conquiste, Marte è sexy, ogni giorno avrete almeno un pianeta complice.

Gemelli

Non è tutto oro quello che splende, sembra voler dire Saturno che vi tiene sotto controllo e segue ogni mossa che fate nel lavoro e nel privato. Ma intanto oggi gioite della Luna d’argento che vi sorprenderà in amore, siate più discreti, però, dopo le conquiste. Non si puòdire che non siate belli, qualcuno vi paragona a due famosi Gemelli, Brad Pitt e Angelina Jolie (precisiamo che sono divorziati, talvolta succede anche ai Gemelli). Finanze: chiudere le trattative subito.

Cancro

Non si è ancora capito dove siano diretti i coniugi, ma dato che non lo sapete nemmeno voi, beviamo dai lieti calici. Spesso il matrimonio del Cancro diventa un’opera o un’operetta, ma è un complimento che vi fanno le stelle, voi siete unici quando si tratta di dare ritmo a un rapporto che comincia a vedere qualche segno di stanchezza. L’uscita del Sole provoca un calo della vitalità, ma già in serata ritroverete la forma. La buona sorte vi pensa.

Leone

Ancora auguri per questa stagione di compleanno, certamente siete in buona forma, ma con Luna in opposizione è necessaria cautela, anche nel movimento fisico e durante i viaggi. Non potete prendere tutto così sul serio, nella vita bisogna essere un po’ leggeri e fatalisti, allora capirete che anche questo è un giorno splendido per l’amore e per gli affari. Ma richiede leggerezza d’animo. Alla ricerca di un ideale, troverete uno come voi.

Vergine

Forse sarà meglio non programmare troppi impegni, sentite che vi manca il sostegno del Sole (energia) e la salute ne potrebbe risentire. Fate un po’ di vacanza anche perché domani Luna sarà in Pesci. Ritornerà un vecchio contrasto di interesse con un parente o con un socio in affari. Molto meglio dedicare il tempo alle relazioni sociali, almeno vi divertirete. Avete però un aspetto di Urano-Plutone che risveglia il playboy e la playgirl che vivono in voi.

Bilancia

Luna porta felicità ai genitori del segno (presto alcuni saranno nonni, dice Giove), ma le stelle pensano soprattutto alla Bilancia “anta” ancora tutta sola. Sotto il segno del Leone tutto può accadere senza nemmeno cercare troppo lontano, le occasioni di incontri sono davanti ai vostri occhi che brillano quando Venere splende. Un anticipo: nella notte di San Lorenzo, 10 agosto, avrete la Luna nel vostro segno e tutte le stelle nel cielo...

Scorpione

Il giorno è dominato dall’elemento fuoco, siamo entrati nel segno del Leone, voi sentirete il contrasto del Sole con Urano e Plutone, significa che dovete essere prudenti con i macchinari e le sostanze infiammabili. Ma sotto il profilo mentale siete quasi al massimo, diciamo che riprenderete in pieno la vostra divina intuizione… domani con Luna in Pesci, giovedì Mercurio in Vergine. Le occasioni sono davanti ai vostri occhi, incontri tanti e strani.

Sagittario

Uomini e donne, Marte e altri pianeti maschili sono in aspetto polemico con il vostro segno, però se la prendono più con gli uomini Sagittario, che sono invece ammirati da Venere. Certamente il giorno è più facile e scorrevole dal punto di vista professionale per le donne del segno, che devono, però, prestare attenzione ai punti deboli nella salute. Conflitti coniugali sono all’ordine del giorno. Tenerezza con i bambini.

Capricorno

Ai coniugi, a tutti gli innamorati, consigliamo un romantico tête à tête questa sera, quando la Luna risplende in Pesci e vi illumina il vostro pianeta Saturno. Un nuovo amore è possibilissimo. Il nuovo Sole in Leone mette invece in funzione il cervello. Se non sarete ansiosi, come è capitato negli ultimi tempi, riporterete un buon successo, ma dovete seguire attentamente il mercato finanziario. Le porte dell’estero si aprono giovedì.

Acquario

Non solo baci e morbide carezze, sotto la Luna opposta al Sole possono nascere anche litigi, scene di gelosia, positività, voglia di trasgressione in amore. Sarà positivo anche il mese del Leone, segno vostro antagonista, ma dovrete stare attenti ai vecchi problemi, anche nella salute. Fortunatissimo il cielo della vita sociale, incontri, amicizie. Vivete la vostra fortuna! Non esagerate con le pretese, i soldi arriveranno presto.

Pesci

Segno del mare, voi intendente meglio degli altri che il nostro oroscopo è come un’onda, inizia lunedì e si conclude domenica. Basta sapere che all’inizio, in mezzo o alla fine, ci siano delle buone notizie, che noi troviamo sempre. Dalle frecce di Marte vi salva il vostro carattere. GrazieNettuno, per la poesia e la musica che riesci portare nella nostra unione! Ne avete superate tante, figuriamoci se non riuscirete a vincere le persone vuoteche bazzicano nell’ambiente.