M&G Holding, servizi in appalto per le aziende

(Roma, 14 giugno 2019) - La soluzione per rendere la propria azienda più flessibile appaltando settori aziendali che non rientrano nel core business ma che hanno comunque bisogno di una gestione competente

Roma, 14 giugno 2019 - Una sede in ogni regione d’Italia, da Aosta a Catania, più di 10.000 dipendenti e quasi 4.000 clienti. L’M&G è ormai un brand consolidato nel panorama italiano. Immaginata e costruita nel 2010 dal presidente, Luca Gallo, la società oggi si propone come realtà specializzata, a livello nazionale, nella fornitura di servizi in appalto per le aziende, avvalendosi di personale altamente qualificato. Con l’obiettivo di sviluppare il proprio business attraverso il presidio territoriale, l’M&G ha portato avanti, negli anni, un piano di costante ampliamento arrivando ad avere una filiale in ogni capoluogo. Una presenza capillare che oltre a dare la possibilità alle imprese di conoscere l’M&G in ogni regione e di usufruire dei suoi servizi, ha puntato e punta a incrementare l’occupazione creando nuovi posti di lavoro e collaborando allo sviluppo dell’economia locale attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio.

Un settore, quello dei servizi in appalto, che si è rivelato particolarmente fertile. Uno dei punti di forza di questa formula, infatti, è permettere alle imprese di focalizzarsi su quello che gli riesce meglio, dando all’M&G la possibilità di occuparsi dei settori aziendali che non rientrano nel core business ma che hanno comunque bisogno di una gestione competente. Partendo da un’analisi dei processi aziendali in atto l’M&G individua insieme ai propri clienti mezzi e metodi per intervenire in aree operative suscettibili di delega.

La flessibilità nell’esercizio dell'attività, che deriva dal fatto che il personale impiegato è assunto direttamente dalla M&G, è uno dei punti di forza dei servizi in appalto. La formula, infatti, consente all'azienda cliente di non dover più pensare agli aspetti amministrativi e burocratici.

Una formula chiavi in mano che offre diversi vantaggi: - esatta valutazione dei costi del servizio (precisione del budget di spesa); - riduzione dei costi amministrativi; - flessibilità di esercizio delle attività.

Per informazioni: www.megholdingsrl.comTel. 06871571