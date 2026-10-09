I Pupi di Tosca arrivano all’Ortea Palace: l’Opera dei Pupi incontra il teatro lirico a Ortigia

Dal 15 ottobre al 4 dicembre l’hotel ospita i personaggi realizzati dal Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri per lo spettacolo “Tosca e i Pupi Siciliani”. L’esposizione prosegue il percorso avviato al Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos

Floria Tosca, Mario Cavaradossi, il barone Scarpia e gli altri protagonisti dell’opera di Giacomo Puccini arrivano a Ortigia nelle forme dell’Opera dei Pupi.

Dal 15 ottobre al 4 dicembre, l’Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection ospita nella sua hall, ‘la Moderna Agorà’ i pupi realizzati per lo spettacolo Tosca e i Pupi Siciliani, offrendo ai visitatori l’occasione di osservarne da vicino la lavorazione e i costumi.

L’allestimento fa seguito alla tappa al Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos, dove i pupi sono esposti dal 15 settembre al 15 ottobre.

Con il trasferimento a Siracusa, Russotti Gestioni Hotels prosegue un progetto che porta la tradizione teatrale siciliana nelle proprie strutture e la presenta a un pubblico internazionale attraverso luoghi dedicati all’ospitalità.

I pupi appartengono al Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri di Siracusa, compagnia che dal 1999 custodisce e interpreta questa tradizione. Sono stati creati per Tosca e i Pupi Siciliani, spettacolo andato in scena il 5 luglio all’Acquario Romano con l’Orchestra Cilea diretta dal maestro Francesco Attardi.

La produzione ha portato per la prima volta un titolo del repertorio lirico nel linguaggio del teatro di figura siciliano.

Ogni personaggio è un pezzo unico, con teste e mani intagliate e dipinte a mano. Abiti e armature sono stati realizzati appositamente per lo spettacolo; i costumi, nati dalla collaborazione con l’Accademia Costume & Moda, riprendono in miniatura tessuti, forme e dettagli legati all’ambientazione dell’opera.

I pannelli bilingue che accompagnano l’esposizione permettono di conoscere i personaggi e il lavoro da cui hanno preso forma.

«Accogliere i Pupi di Tosca all’Ortea Palace significa riportare questi personaggi a Siracusa e offrire ai nostri ospiti un incontro diretto con una tradizione viva della città», dichiara Pippo Russotti, Managing Director di Russotti Gestioni Hotels. «La tappa di Giardini Naxos e quella di Ortigia uniscono due delle nostre strutture in un percorso culturale che parte dall’hotel e invita a conoscere i luoghi, gli artisti e le storie del territorio».

La mostra è a ingresso libero. Al termine dell’esposizione, i pupi torneranno al teatro della compagnia in Via della Giudecca, a Ortigia.