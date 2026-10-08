Rocco Papaleo ospite a sorpresa a “Il Vero Alfredo” di Roma nella giornata dedicata ai locali storici

Rocco Papaleo, volto noto dello spettacolo italiano, è stato l’ospite a sorpresa nella sede storica de “Il Vero Alfredo”, in piazza Augusto Imperatore, Roma, in occasione della “Giornata dei Locali Storici”, dedicata alla storia, alla bellezza e alle eccellenze di un patrimonio straordinario, espressione dell’accoglienza e dell’ospitalità italiana. I Locali Storici custodiscono “i tesori” della cultura enogastronomica italiana: ricette tramandate da generazioni, come le maestosissime “fettuccine al doppio burro e parmigiano”, fondate nel 1908 da Alfredo Di Lelio I come atto d’amore verso la moglie che aveva appena partorito, accanto a raffinate tradizioni di pasticceria, cioccolateria e confetteria con rituali del tè, del caffè e dell’aperitivo, senza dimenticare liquori e distillati. Per celebrare questa ricorrenza, Ines Di Lelio e Chiara Cuomo, hanno aperto le porte de “Il Vero Alfredo” per accogliere centinaia di visitatori, al fine di condurli in un viaggio suggestivo tra sapori, storie e identità, facendoli vivere l’atmosfera autentica di quel luogo che ha ospitato scrittori, artisti, politici, intellettuali di tutto il mondo e che ancora oggi rappresenta un patrimonio prezioso della storia e della cultura italiana, pertanto meta obbligata per il turismo internazionale doc.