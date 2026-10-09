Sanità, Giuliano (UGL): “Violenza psicologica logora operatori del SSN. E’ allarme burn out”

Sanità

“I dati emersi dall’indagine del progetto europeo BRAVE-WOW, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, dipingono un quadro allarmante e intollerabile per i professionisti della nostra sanità. Se l’opinione pubblica è giustamente colpita dalle aggressioni verbali e fisiche negli ospedali, la realtà quotidiana che vivono i nostri operatori racconta anche di un’altra violenza, strisciante e silenziosa: la svalutazione sistematica del lavoro, che colpisce regolarmente un operatore su sei. Questo clima opaco di delegittimazione, sommato al dilagante sovraccarico di lavoro e al sovraffollamento, sta spingendo il personale sanitario dritto verso il rischio burn out”. A dichiararlo è Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale di UGL Salute, commentando gli esiti del report condotto su oltre 2.100 operatori sanitari italiani.

“Non possiamo accettare che la svalutazione delle competenze e l’esclusione dai processi decisionali vengano percepite come ‘normalità’. Quando la violenza diventa ricorrente, la fonte principale non è più l’utenza, ma il contesto interno e i rapporti gerarchici. È inaccettabile che a fronte di denunce e segnalazioni, solo il 39,2% degli operatori ritenga che l’azienda risponda in modo efficace e appena il 31,9% veda misure di prevenzione concrete. I servizi di supporto psicologico, legale e di counselling sono ridotti al lumicino, specie negli ospedali. Come UGL Salute torniamo a gridare con forza: ascoltare i lavoratori non basta, servono interventi strutturali e risposte credibili. Occorre contrastare il sovraccarico di lavoro, valorizzare il merito senza discriminazioni di genere e garantire presidi di supporto effettivi per chi si spende ogni giorno per la salute pubblica. Se non si tutelano le condizioni psicofisiche dei nostri professionisti, il sistema sanitario crollerà sotto il peso del burn out e dell’abbandono” conclude il sindacalista.