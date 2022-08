Anna Tatangelo mai vista così: bikini da urlo. Come replica al commento imbarazzante dell'attore

27 agosto 2022 a

Anna Tatangelo, sirena in rosso che manda in tilt bagnanti e i suoi numerosi follower su Instagram. La cantante ha postato alcune foto e un video esplosivi relativi a una giornata al mare. Tatangelo si mostra con un bikini "minimalista" rosso fuoco mentre fa il bagno nelle acque, a dire il vero, non proprio cristalline del lido.

Tanto che tra i commenti estasiati per il fisico mozzafiato della cantante spunta quello dell'attore e comico Francesco Cicchella: "Sempre bello il mare di Baia Domizia". Qualcuno, evidentemente del posto, si offende, altri si fanno una risata. Poi interviene, divertita, la stessa cantante 35enne: "È solo a qualche km di distanza", commenta con l'emoticon della risata.

“Face up your fears… io ho cominciato con la mia”, aveva scritto come commento alle foto e al video Tatangelo che si mostra in pose provocanti e sensuali sfoggiando una forma fisica davvero invidiabile e che le fa collezionare una valanga di cuoricini.