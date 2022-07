Anna Tatangelo in vacanza a Taormina, le foto sullo yacht sono pazzesche

05 luglio 2022 a

Anna Tatangelo è in grandissima forma. Come dimostrano le foto che la cantante ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram e che la ritraggono a bordo di uno yacht a largo di Taormina, in Sicilia. La bella Anna mostra un fisico scultoreo, definito alla perfezione da una attenta preparazione fisica. Occhiali da sole e pose supersexy fanno il resto e mandano letteralmente in visibilio gli utenti del social.

"Semplicemente la perfezione". "Meravigliosa...poi in Sicilia sei ancora più bella". "Una sirena a bordo ‍♀️ Che spettacolo! Buon relax cor mij". Sono soltanto alcuni dei commenti innamorati che i follower della sua pagina hanno lasciato alla cantante di Sora.

