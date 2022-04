Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati. L'indiscrezione sulla coppia, il gesto social conferma la rottura

24 aprile 2022 a

E’ finita tra Anna Tatangelo e Livio Cori? Secondo l’esclusiva del settimanale “Chi”, i due artisti si sarebbero lasciati. Sulla rivista di gossip la rottura è data per certa, ma non si fa cenno ai motivi. Lady Tata, come la chiamano i fan, e il musicista erano usciti allo scoperto nell’estate 2021. Lui aveva conosciuto anche il figlio di lei nato dall’amore con Gigi D’Alessio che nel frattempo ha una nuova compagna ed è diventato padre per la quinta volta.

L’addio fa rumore perché il legame con Cori sembrava molto serio, nemmeno un mese fa, Anna gli aveva dedicato un post dolcissimo su Instagram. Foto da fidanzatini sul lungomare di Napoli, grandi sorrisi, occhi colmi di gioia e la dichiarazione d’amore pubblica: “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso siamo”.

Un gesto raro per una donna riservata come Tatangelo. Il messaggio però oggi è sparito dall’account della cantante di Sora. Una cancellazione che sembrerebbe una conferma indiretta della separazione giunta come un fulmine a ciel sereno. Dopo il successo di “Guapa”, Tatangelo è al lavoro su un nuovo singolo.

