Anna Tatangelo, la foto piccante manda fuori di testa i fan: "Che è successo al lato B"

Anna Tatangelo bellissima su Instagram, ma un dettaglio fa insospettire i follower. Per augurare buon 1° maggio ai fan, la cantante di Sora ha pubblicato sul suo profilo social una paio di fotografie che la ritraggono di spalle a bordo piscina. Non è in costume da bagno bensì in piedi fasciata in un abito lungo con oblò sulla schiena e soprattutto di spalle. Insomma, il particolare che non sfugge e non può sfuggire, date le dimensioni, è il fondoschiena. Alto e tondo, alla Kim Kardashian. Ed è qui che i follower l’hanno pizzicata. Molti sono esterrefatti dalla bellezza dell’ex compagna di Gigi D’Alessio definita “divina”, molti altri invece non credono che sia tutto frutto di palestra e pungono: “Annarè, hai buttato il silicone pure là?!”, “Il panettone è tutto tuo?!”, “Buon 1° maggio con le chiappe non me lo avevano ancora detto”.

Anna Tatangelo è tornata single da poco. Se lei non ha commentato la rottura con Livio Cori, ma si è limitata a cancellare tutte le foto di coppia da Instagram, il musicista napoletano ha rilasciato una nota pubblicata dal settimanale “Oggi” rivelando che gli stili di vita erano inconciliabili e che l’esposizione mediatica non era di suo gradimento: “È colpa sua, il nome della Tatangelo è pesante”.

