Il tifoso provoca su Vlahovic e il conduttore viola sbrocca. "Battuta razzista", gelo nella tv locale

Nello studio della trasmissione di TVR Teleitalia, Domenica Viola, dedicata a commenti sulle vicende calcistiche della Fiorentina arriva una telefonata insolita di tale Alfio da Potenza. Il quale sgancia una piccola grande provocazione in diretta: "Solo per avvisare i presenti che ha segnato Vlahovic..." dice al telefono provocando la reazione stizzita del conduttore della tv locale, Andrea Bruno Savelli.

Il contesto è noto, l'attaccante Dusan Vlahovic è passato nella sessione di calciomercato invernale dalla Fiorentina alla Juventus, rivale storica dei viola. La telefonata, come detto, indispettisce il conduttore che si lascia andare un po' oltre il campanilismo che caratterizza il tifo: "Ma perché tu guardi la partita? Perché a Potenza ce l’hai la luce in casa?" dice Savelli. "Basta, via. Sono stato un po’ razzista" ammette poi, forse realizzando di aver detto qualcosa di offensivo.

"Sono infastidito. Posso dire che mi sono infastidito? No, non mi sono infastidito. Perché se chiami da Potenza stai con il Potenza. E in che categoria gioca il Potenza? Cercatemelo così lo prendo in giro un giorno" dice nel video diffuso anche da Striscia la notizia e che sta popolando i vari blog juventini, alimentando polemiche.

