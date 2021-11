Greta Beccaglia, per il molestatore si mette male. Scatta la caccia a Empoli

Giorgia Peretti 28 novembre 2021 a

a

a

Greta Beccaglia si sfoga dopo le molestie in diretta televisiva: “mi faccio un mazzo così è inaccettabile”. La giornalista sportiva di “Toscana Tv” fa sentire la sua voce su quanto accaduto sabato 27 novembre, nel dopo partita di Empoli-Fiorentina durante la diretta dall'esterno dello stadio Castellani.

Tifoso palpeggia giornalista in diretta tv, che succede dopo Empoli-Fiorentina

Mentre stava portando avanti il suo collegamento, un tifoso le è passato accanto dandole una pacca sul sedere. La giornalista spiazzata è riuscita a rispondere così: “Non puoi fare questo, mi dispiace”. Ma sul suo profilo Instagram racconta il retroscena della vicenda denunciando l'episodio: “Mi trovavo nel pre-partita abbiamo fatto un collegamento, poi nel post partita sono uscita dallo stadio per aspettare i tifosi… per capire l'atmosfera sono andata vicino alla curva sud ad intervistarli per far vivere anche a voi da casa quello che stava succedendo. Purtroppo, quando sono usciti hanno iniziato a urlarmi cose non carine e mentre io lavoravo ed ero in diretta uno si è anche permesso di tirarmi uno schiaffo sul cu*o”.

Molestie in diretta, la difesa del collega dell'inviata: perché le ho detto "non te la prendere"

Un climax crescente, partito con molestie verbali e sfociato in quelle fisiche. La giornalista continua indignata: “questa è una cosa inaccettabile soprattutto nel 2021, quando una ragazza come me si fa un mazzo così per diventare una giornalista e per arrivare al suo sogno e queste cose non devono esistere”. Poi spiega il suo stato d’animo, confessando di aver provato forte imbarazzo: “Il collegamento dura 2 minuti e 30, non è stato un collegamento molto bello per me. Ho provato ad andare avanti e sorridere ma queste persone devono essere denunciate, bisogna parlarne soprattutto in questo momento, soprattutto perché nessuno può permettersi di alzare le mani senza il consenso”.

**Calcio: Casellati, 'basta violenza sulle donne, solidarietà a Beccaglia'**

Sul caso si sono registrate moltissime reazioni, soprattutto dalla politica, di condanna per il gesto e di solidarietà per la giornalista. Sulla questione è stata aperta un’indagine, questa la notizia resa nota nelle ultime ore. Il commissariato di polizia di Empoli ha avviato le procedure per identificare il molestatore. Le forze dell’ordine stanno cercando, attraverso i testimoni e le immagini di videosorveglianza, insieme alle riprese televisive, di rintracciare l'uomo responsabile della molestia. Non è escluso che venga ascoltata anche la giornalista per ricostruire il quadro della vicenda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.