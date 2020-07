Ballando con le stelle si allarga. Ballerina presto mamma

Giada Oricchio 18 luglio 2020 a

La famiglia di Ballando con le Stelle si allarga: la maestra Alessandra Tripoli sta per diventare mamma. È stata la stessa ballerina a darne l'annuncio pubblicando una dolcissima foto sul suo account Instagram: il marito e collega Luca Urso in ginocchio bacia il pancino sporgente della Tripoli bellissima in bikini fucsia e nero. Toccante la dedica al nascituro: "Il mio cuore non batte più da solo, ora c'è anche il tuo. Pensavo di sapere cosa fosse l'amore ma mi hai dato molto di più. Credevo di avere tutto ma non avevo niente senza di te. Il corpo che prima mi apparteneva, ora è tuo. Ogni gesto, ogni respiro è per te". Infine a sorpresa, la grande rivelazione: "Ti abbiamo desiderato tanto, ogni test negativo era un colpo al cuore ma quella tristezza ci univa e accresceva la consapevolezza che avevamo bisogno di te. Inizia un nuovo capitolo di una vita a tre".

Tra i primi a congratularsi Milly Carlucci e la famiglia del dancing show. Alessandra Tripoli è una delle maestre di ballo storiche di Ballando con le Stelle che tornerà a metà settembre dopo la sospensione primaverile a causa del Coronavirus. Un anno fa in coppia con Ettore Bassi, era la favorita per la vittoria finale ma perse in finale contro gli outsider Sara Di Vaira e Lasse Matberg.