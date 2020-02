Conferme e rifiuti clamorosi, chi scende in pista a Ballando con le stelle

Paola Barale no, Arisa forse. Il cast della quindicesima edizione di “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Milly Carlucci su Rai1 in onda dal prossimo 21 marzo, sta prendendo forma.

Francesca Fialdini sarà una ballerina e sarà interessante scoprire come reggerà le critiche, mentre Paola Barale sembra fuori. L’indiscrezione è del sito TPI su cui si legge: “Poco più di un mese fa circolava la notizia secondo cui Paola Barale sarebbe stata una delle ballerine di Ballando con le Stelle 2020, ma noi di TPI siamo in grado di confermare invece che la celebre showgirl non sarà nel cast di Milly Carlucci a causa di una richiesta di cachet troppo alto che la Rai non ha potuto soddisfare”.

Il retroscena appare molto credibile considerando che una delle giurate del programma, Selvaggia Lucarelli, è responsabile delle sezioni cronaca e spettacoli di TPI. Per una donna che esce, una sarebbe in entrata: la cantante Arisa è indecisa tra “Ballando con le Stelle” e “L’Isola dei Famosi” al via a fine aprile.