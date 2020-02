Akash Kumar, l'ultima indiscrezione dell'ex ballerino di Ballando

Akash Kumar è di nuovo single. Ecco l’indiscrezione sull’ex concorrente di Ballando con le stelle. Adesso Akash Kumar, il super modello dagli occhi di ghiaccio, torna single.

La clamorosa indiscrezione arriva alle nostre orecchie: tra Akash e la fidanzata (che è rimasta sempre lontana dal gossip) ci sarebbe una crisi in corso. I due, secondo quello che ci racconta una fonte anonima, si sono mollati. Già a settembre scorso c’erano state diverse fibrillazioni poi rientrate pian piano, senza animare troppo le pagine della cronaca rosa.

Intanto, il super modello (che ha partecipato a Ballando con le stelle) è corteggiato anche da vari reality come l’Isola dei famosi ma preferisce smarcarsi. Anche il GfVip aveva messo gli occhi su di lui. Ma sembra che abbia rifiutato subito. Unico sogno? Forse Pechino Express. Magari ora che è tornato single potrebbe partire per la nuova edizione in compagnia di una super girl.