Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle scatena l'odio anti-fascista. Le scrivono di tutto

Alessandra Mussolini finisce nel mirino dei social. La miccia che arma gli attacchi su Twitter è la notizia che l'ex europarlamentare e nipote del Duce sarà nel cast di “Ballando con le stelle”, lo show del sabatto sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Gli insulti dalla galassia anti-fascista si sprecano con numerosi riferimenti a piazzale Loreto: "Immagino sia brava con la verticale", scrive uno mentre si ironizza, per così dire, sul programma da vedere "con la TV al contrario". "Ballando appesa alle stelle suona meglio", "Dio patria e quadriglia" si legge ancora tra i tanti commenti che fanno schizzare l'hastag #Mussolini tra i trending topics di giornata.

Ieri anche Selvaggia Lucarelli, giudice del programma, non aveva risparmiato alla Mussolini una battuta: "Pensavo di farla nera, ma direi che è già a posto così”.

Alcuni utenti chiedono alla Rai di fare dietrofront e annullare la partecipazione della nipote di Benito Mussolini. "Sapete se qualche parente di Hitler partecipa a Ballando con le stelle edizione tedesca?", "Non ha mai rinnegato le scelte del nonno e spesso le ha addirittura difese. La RAI è servizio pubblico, non può avere tra i suoi ospiti una persona che nel suo essere è apologia del fascismo", si legge su Twitter mentre c'è chi si inerpica in parallelismi: "Com'era quella storia che Rai1 aveva cacciato la Cuccarini per le sue idee sovraniste?".

Alessandra Mussolini balla con Milly Carlucci

Finora la Mussolini non ha replicato a offese e cliché della retorica antifascista. Ma non è escluso che lo faccia, come quando, qualche settimana fa, era andata in tv per denunciare gli insulti scritti all'interno del pacco recapitatole dopo aver acquistato alcuni mobili.