Stefano De Martino con un occhio nero. Cosa è successo?

Per nascondere l'occhio nero gli servirà un bel po' di correttore. Ma Stefano De Martino, smaltito il dolore, sdrammatizza. In un momento delibcato della sua vita in cui la sfera pubblica e quella privata si scindono, per sua scelta profonda, l'ex ballerino è apparso così nelle stories di Facebook.

E tutti a chiedersi come si era procurato quell'occhio pesto. Una lite con Belen? O con qualcun altro per questioni d'amore? Macché è semplicemente una testata del figlio Santagio. Lo racconta lo stesso papà del bimbo avuto con Belen Rodriguez. "Mio figlio è nato il 9 di aprile quindi è dell'Ariete - spiega Stefano nel video su Instagram - Dicono che chi nasce sotto il segno dell'Ariete abbia la testa particolarmente dura. Io ho sempre pensato fosse un falso mito, sinceramente. E invece...". Ecco svelato il motivo di quell'occhio pesto. Niente motivi pruriginosi, semplice slancio d'affetto tra padre e figlio.