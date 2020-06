Nessuna domanda su Belen, il diktat di Stefano De Martino. E spunta la Ventura...

Francesco Fredella 23 giugno 2020 a

Stefano De Martino non vuole parlare di Belen. Caso chiuso. Basta domande sulla vita privata durante le interviste. L’ex ballerino di Amici gela i giornalisti. Intanto, la Rodriguez suoi social dice: “Ognuno riceve quel che dà? Una frase che non mi ha mai lasciata indiferrente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono… Non ho più pazienza per i vari bla bla bla che riempiono i polmoni di ca…te sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire. Invece quanto c….o mi piace vedere ancora occhi imbarazzati dal sentimento”. Poi conclude: “Mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore”.

Questa frase lascia tutti senza fiato. Belen - sempre sui social - rincara la dose: “Non ho più pazienza per i vari bla bla bla che riempiono i polmoni di ca…te sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire. Invece quanto c….o mi piace vedere ancora occhi imbarazzati dal sentimento. Mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore”. Sembrerebbe un pensiero totalmente rivolto a Stefano. Ma il condizionale è d’obbligo. Sempre. Soprattutto adesso che la loro storia è giunta al capolinea.

Poi spunta il post di Super Simo che cerca, in qualche modo, di stemperare la tensione. “Cara Belen sei una bella persona e io ti voglio bene. Per quanto mi riguarda, penso che se non fossi stata pronta ad accettare anche l’irriconoscenza, non avrei fatto del bene . Detto questo, il destino ti porterà tutto l’amore che meriti, bisogna solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto”. Pioggia di like.