Iran "pronto ad attaccare le basi Usa in Europa". Il Financial Times indica gli obiettivi a rischio

Teheran valuta di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Donald Trump intensificasse la guerra. Nel mirino anche i cavi in fibra ottica

19 agosto 2026 a

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L'Iran sta valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Donald Trump intensificasse la guerra, mentre Teheran considera le opzioni per aumentare la posta in gioco del conflitto. Lo scrive il Financial Times citando fonti vicine al regime di Teheran, secondo cui le forze iraniane hanno valutato la possibilità di colpire obiettivi statunitensi in paesi dell'Europa sudorientale come la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Bezmer per il rifornimento in volo di aerei americani.

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Una delle fonti ha aggiunto che anche Cipro, dove una base aerea britannica è stata colpita da un drone a marzo, è tra i potenziali obiettivi di rappresaglia in caso di una nuova offensiva statunitense. Secondo fonti interne, citate dal quotidiano finanziario britannico, Teheran avrebbe valutato separatamente la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello Stretto di Hormuz in caso di escalation. "Se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, estendendo la sua azione oltre la regione e colpendo anche l'Europa", ha dichiarato la fonte.