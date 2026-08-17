Ucraina, attacchi in territorio russo: missili su Belgorod, 1.500 droni in 24 ore

17 agosto 2026 a

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Continuano gli attacchi in territorio russo da parte delle forze armate ucraine. In 24 ore sarebbero stati lanciati circa 1.500 droni probabilmente come risposta ai lanci di missili balistici da parte di Mosca. È di sei morti e quattro feriti il bilancio di un attacco di missili dell'Ucraina contro il villaggio di Koloskovo, nel distretto di Valuyki, nella zona di Belgorod. Lo fa sapere sul suo canale Telegram il governatore ad interim della regione Alexander Shuvaev. "È con profondo rammarico che riferisco della morte di sei persone a seguito dell'impatto di proiettili ucraini. Porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime; condividiamo il vostro dolore" si legge nel post. Tra i feriti ci sarebbe anche un ragazzo di 14 anni. Si tratta dell'ultimo attacco di cui si ha notizia.

Intanto la Russia fa sapere di aver "intercettato e distrutto 205" droni ucraini sui territori delle regioni di Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Volgogrado, Kaluga, Kursk, Rostov, Repubblica di Crimea e sulle acque dei mari d'Azov e Nero. Lo rende noto il ministero della Difesa russo su Telegram.

Continuano le operazioni anche da parte dell'esercito russo che ha colpito a Odessa un centro logistico di Nova Post, principale azienda privata di spedizioni e logistica in Ucraina, un deposito di droni a Dmitrovka nella regione di Dnipropetrovsk e una base temporanea di truppe ucraine a Dobropolye nel Donetsk. Lo ha annunicato il ministero della Difesa russo in un comunicato. "Per gli attacchi sono stati utilizzati droni Geran-4 Seeker. La sorveglianza ha confermato la distruzione di tutti gli obiettivi", si legge nel comunicato.