Usa, l'allerta dell'intelligence sulla Cina: così approfitta della guerra in Iran per rafforzarsi

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Fausta De Rossi 14 maggio 2026 a

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La Cina sta "approfittando" della guerra in Iran per rafforzare la propria posizione strategica nei confronti degli Stati Uniti in ambito militare, economico e diplomatico. Lo sostiene il Washington Post, sulla base di un'inchiesta esclusiva derivante da un rapporto dell'intelligence. Ciò avviene nel contesto della visita di Stato del presidente Donald Trump a Pechino. Il rapporto, a cui hanno avuto accesso funzionari statunitensi citati dal quotidiano, avverte che il conflitto in Medio Oriente sta consumando risorse militari statunitensi, in particolare munizioni e capacità operative, che potrebbero essere necessarie in un potenziale confronto con la Cina nell'Indo-Pacifico. Sul fronte economico, l'intelligence indica che Pechino è riuscita a espandere la propria influenza nei mercati energetici colpiti dalla crisi dello Stretto di Hormuz, rafforzando al contempo la propria presenza commerciale nei Paesi del Golfo e presentandosi come attore stabilizzatore alternativo a Washington.

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Il documento indica inoltre che la Cina sta traendo vantaggi diplomatici proiettandosi come una potenza responsabile, mentre gli Stati Uniti rimangono concentrati sul conflitto con l'Iran, che, secondo il Washington Post, sta erodendo la percezione della leadership globale statunitense. Infine, il rapporto indica che le aziende legate all'ecosistema tecnologico cinese stanno utilizzando strumenti di intelligenza artificiale e dati aperti per analizzare le operazioni militari statunitensi, il che rafforzerebbe le capacità di Pechino in futuri scenari competitivi, secondo il quotidiano della capitale.

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Da parte sua, Trump ha respinto l'idea di essere sotto pressione o di aver bisogno dell'aiuto di Pechino per porre fine alla guerra e, prima di partire per la Cina, ha assicurato alla stampa di non ritenere necessario alcun aiuto perché, a suo dire, gli Stati Uniti vinceranno "in un modo o nell'altro, pacificamente o in entrambi i modi".