Hantavirus, un cittadino statunitense è risultato positivo: messo in quarantena

Foto: LaPresse

11 maggio 2026 a

a

a

Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'Hantavirus è risultato positivo al test ma è asintomatico. Lo riportano funzionari statunitensi. L'aereo che trasporta gli americani dovrebbe arrivare a Omaha, nel Nebraska. Saranno prima portati al Centro medico dell'Università del Nebraska, che dispone di una struttura di quarantena finanziata dal governo federale per valutare se siano stati a stretto contatto con persone sintomatiche e per determinare il loro livello di rischio di diffusione del virus. La facoltà di medicina dispone anche di un'unità speciale per il trattamento di persone affette da malattie altamente infettive, utilizzata all'inizio della pandemia per i pazienti Covid-19 e in precedenza per i pazienti affetti da Ebola.

Hantavirus, il ministero della Salute rassicura: “Lontani da una pandemia”

"Un passeggero sarà trasportato all'Unità di Biocontenimento del Nebraska all'arrivo, mentre gli altri passeggeri saranno indirizzati all'Unità di Quarantena Nazionale per la valutazione e il monitoraggio. Il passeggero che andrà all'Unità di Biocontenimento è risultato positivo al virus ma non presenta sintomi", ha detto Kayla Thomas, portavoce dell'ospedale Nebraska Medicine che contribuirà a prendersi cura dei passeggeri.